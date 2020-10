Halo: The Master Chief Collection krijgt serieuze upgrade voor Xbox Series X

Microsoft heeft onthuld dat Halo: The Master Chief Collection zal worden geoptimaliseerd voor de aankomende Xbox Series X en Xbox Series S. Zo wordt er ondersteuning voor 120 fps toegevoegd voor zowel de campaing als de multiplayer.

Het nieuws is onthuld via het officiële Twitter-account van Xbox. In de tweet staat dat de verbeteringen ook worden geïmplementeerd in de splitscreen opties van de game en dat de collectie een resolutie van 4K aankan op de Xbox Series X. Daarnaast wordt een regelaar voor de field of view toegevoegd en wordt cross-gen multiplayer mogelijk.

De update verschijnt op 17 november, een week na de launch van Microsofts next-gen consoles. Voor eigenaren van de huidige Halo: The Master Chief Collection en abonnees van Xbox Game Pass is deze update gratis.

It's time to dust off the ol' Needler.✅ Fully Optimized on Series X|S✅ 120 FPS in Campaign & Multiplayer✅ Split-screen improvements & up to 4K on Series X✅ Available for free to existing owners or those with @XboxGamePass on November 17 pic.twitter.com/Ufusdsyd8COctober 20, 2020

Microsoft doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de bestaande gamebibliotheek er beter uitziet dan ooit op de nieuwe consoles. Het is geen verrassing dat Halo dezelfde aandacht van het bedrijf krijgt. Ook Gears 5 krijgt een upgrade voor de next-gen Xbox-consoles, met verbeterde beelden en 120fps-ondersteuning voor de multiplayer van de game.

Microsoft is ook van plan om Forza Horizon 4 en Sea of Thieves van een update te voorzien. Er is echter nog niet bekend wat er precies zal worden verbeterd.

Zes Halo-games voor tijdens het wachten

Halo: The Master Chief Collection bestaat nu uit zes Halo-games, waaronder elke multiplayer-mode. Dit betekent dat je Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 4, Halo: ODST en Halo Reach kunt spelen. De collectie is binnenkort ook in zijn geheel beschikbaar op PC, al is dat in de vorm van een gespreide release. Halo 4 is de volgende titel die wordt opgenomen.

Nu Halo Infinite niet beschikbaar zal zijn bij de launch van de Xbox Series X, zal het spelen van geüpgradede versies van de beste Halo-games de klap mogelijk wat verzachten voor fans van de Master Chief.