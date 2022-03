Gran Turismo 7 verandert DualSense-controller in realistisch stuur

Gran Turismo 7 is inmiddels verschenen en voldoet aan alle verwachtingen. In de review vertellen we over hoe dit een van de beste PS5-exclusives is tot dusver. Het spel ziet er fenomenaal uit, de auto’s voelen geweldig aan om mee te rijden en de game barst van de content. Er zijn honderden auto’s om mee te rijden en tal van banen om dat op te doen.

Waar GT7 zich echt van zijn beste kant laat zien, is in de besturing. De game maakt volop gebruik van de haptische feedback en adaptieve triggers van de DualSense-controller. Ook de vibratiefunctie wordt slim ingezet zodat je het echt voelt wanneer je over een hobbel rijdt of schakelt naar een andere versnelling.

Als je nog meer uit de DualSense-controller wilt halen, kun je de optie inschakelen om met bewegingsbesturing te sturen. Dit bootst het gevoel van een echt stuur na. Het klinkt een beetje als een gimmick, maar in gebruik bleek niets minder waar te zijn.

Voldoet aan de verwachtingen

(Image credit: ff)

Wat gelijk opvalt is hoe responsief de bewegingsbesturing van de DualSense-controller is. Het doet denken aan de Wii Motion Plus-controllers die Nintendo meer dan tien jaar geleden uitbracht. De Motion Plus-technologie verwijderde de vertraging van controller naar scherm bijna volledig en verbeterde de nauwkeurigheid van de besturing aanzienlijk.

De DualSense-controller is verrassend accuraat bij het spelen van GT7. Als je de bewegingsbesturing inschakelt en de controller voor je houdt als een stuur, kun je hem voorzichtig kantelen om jouw stuurbeweging te corrigeren. Dit maakt het net iets makkelijker om jouw positie op de baan te bewaren en bochten te nemen.

Door de controller 90 graden te draaien, race je eenvoudig door een scherpe bocht. De bewegingsbesturing heeft geen enkele moeite met het bijhouden van slaloms, chicanes of haarspeldbochten.

Dit is een ontzettend leuke functie om te gebruiken op een off-road-baan. Het is zelfs iets makkelijker om te driften met deze besturing.

Kosten besparen

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Gran Turismo 7 ondersteunt een grote hoeveelheid aan racesturen, maar deze zijn vrij prijzig. De bewegingsbesturing van de DualSense-controller is misschien niet zo accuraat als die van een racestuur, maar het is nog steeds ontzettend leuk om te gebruiken. Daarnaast kost het je niets extra.

Het is goed om te zien dat ontwikkelaar Polyphony Digital de tijd heeft genomen om dit te implementeren. Het is een van de leukste manieren om bewegingsbesturing te gebruiken in een racegame sinds Mario Kart Wii in 2008.