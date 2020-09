Google Pixel 5 kan camera's van Pixel 4 behouden om deze simpele reden

Terwijl de Google Pixel 5 waarschijnlijk een upgrade van de Pixel 4 zal zijn in een aantal opzichten, zou dat niet zo zijn voor de camera hardware. Zoals geruchten suggereren, zouden we dezelfde 12,2MP-hoofdcamera van de voorbije generaties zien. We hebben nu ook verduidelijking gekregen waarom dat zo is.

In een gesprek met The Verge legde Marc Levoy (een voormalige Google-ingenieur die leiding gaf aan het team dat computationele fotografie voor Pixel-telefoons ontwikkelde) uit dat veranderingen aan hardware minder renderen en in sommige gevallen met hun eigen problemen komen.

Levoy zei: "Vanwege het lagere rendement als gevolg van de wetten van de natuurkunde, weet ik niet dat de basissensoren zo'n grote aantrekkingskracht hebben".

Hier lees je alles over Android 11

Dit zijn de beste Android One-smartphones van het moment

Meer pixels, meer problemen

Hij verduidelijkte dit nog verder. Over het onderwerp van het verhogen van het aantal pixels, legde hij uit (met 96MP als voorbeeld) dat hij niet zeker was of het slim was om naar 96MP te gaan.

"Als je 96 megapixels wilt gebruiken en je kunt niet fysiek een grotere sensor in de vormfactor van de telefoon plaatsen, dan moet je de pixels kleiner maken en eindig je dicht bij de diffractielimiet en worden die pixels slechter. Ze hebben meer ruis. Het is gewoon niet duidelijk hoeveel voordeel je krijgt."

Dus het probleem daar is de vormfactor van telefoons: maak ze dikker en je krijgt misschien wat voordelen, maar Levoy merkt op dat Nokia dat probeerde en niet commercieel succesvol was.

Een andere optie is het gebruik van pixel binning, waarbij de gegevens van meerdere pixels worden gecombineerd tot één. We hebben dit gezien op een aantal telefoons, zoals de Motorola One Zoom, die een 48MP sensor heeft maar standaard vier pixels combineert voor 12MP shots.

Levoy merkt echter op dat deze sensoren de neiging hebben om visuele artefacten in beelden achter te laten, waarbij de conclusie als volgt luidt: "of dat echt afdoende kan worden opgelost, valt nog te bezien".

Terwijl Levoy de geruchten dat Google met dezelfde sensor blijft zitten niet bevestigt, weten we nu alleszins de voordelen van deze strategie. Dat betekent niet dat de Pixel 5 geen cameraverbeteringen zal hebben, want er is natuurlijk nog ruimte voor verbeteringen in de software.

We zouden er snel achter moeten komen welke camera's de Google Pixel 5 precies heeft, want het gerucht gaat dat hij eind september of begin oktober wordt onthuld.

Lees hier de Google Pixel 4a review

Via Phone Arena