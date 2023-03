Flinke prijsdalingen voor de Meta Quest 2 en Meta Quest Pro

Als je op zoek bent naar een nieuwe VR-headset, dan is het handig om te weten dat een van Meta's beste VR-headsets zojuist een permanente prijsverlaging heeft gekregen en binnenkort volgt er nog een prijsverlaging voor Meta's duurste headset.

Meta heeft aangekondigd dat het 256GB-model van zijn budgetvriendelijke Meta Quest 2 vanaf 5 maart een verlaagde prijs van 479,99 euro zou gaan aanhouden. Dat is 70 euro goedkoper dan voorheen. Het apparaat is inmiddels dan wel meer dan twee jaar oud, maar met de Snapdragon XR2-processor, 6GB aan RAM en een display met een resolutie van 1.832 x 1.920 pixels per oog is dit nog steeds een erg goede VR-headset. Hij verdient nog steeds de score van vier en een halve sterren die we hem gaven in onze Oculus Quest 2 review (hij heette eerst namelijk de Oculus Quest 2 en werd later hernoemd naar de Meta Quest 2).

Het is het echter wel waard om te benoemen dat dit niet de beste prijs is die we voor (het 256GB-model van) de Quest 2 hebben gezien. In juli 2022 werd bekend dat de headset flink in prijs zou worden verhoogd. Daarvoor kostte dit model van de Quest 2 namelijk zo'n 449 euro. Ook kon je de headset tijdens Black Friday voor 499,99 kopen en toen kreeg je er twee geweldige games gratis bij (Beat Saber en Resident Evil 4 VR). Daarnaast is er ook altijd nog het goedkopere 128GB-model, die je kan kopen voor 449,99 euro. Die prijs is momenteel (nog) niet verlaagd samen met het 256GB-model.

De Meta Quest Pro krijgt ook een enorme prijsverlaging (Image credit: Future)

De beste deal na deze prijsverlagingen is misschien toch wel de Meta Quest Pro. Dit is nog steeds de duurste variant, maar vanaf 15 maart krijgt deze VR-headset ook een permanente prijsverlaging. In de VS daalt de prijs van 1.499,99 dollar naar 999,99 euro. Dat is een enorme prijsdaling van 500 dollar. We weten nog niet precies wat de nieuwe Europese prijs wordt, maar momenteel kost de Quest Pro nog 1.799,99 euro.

In onze Meta Quest Pro review gaven we het apparaat in de eerste instantie drie en een halve sterren. De geüpgradede specs tegenover de Quest 2, zoals de Snapdragon XR2 Plus-processor, 12GB aan RAM, een mini-LED display en een verbeterd design, zorgen ervoor dat de Quest Pro echt als de beste Meta-headset tot nu toe aanvoelt. Toch vonden we de verbeteringen niet zo groot dat het apparaat zijn adviesprijs van 1.799,99 euro waard was.

We hadden gehoopt dat zijn exclusieve functies de prijs een beetje zouden verantwoorden, maar dingen als de 'passthrough'-modus met beelden in kleur (waardoor de gebruiker zijn omgeving in kleur kan zien door de headset), de oogtracking en de gezichtstracking voelen meer als gimmicks dan als echte waardevolle upgrades. Er zijn maar weinig 'mixed reality'-apps die gebruikmaken van de passthrough-modus (met kleur) en er zijn nog minder apps en games die gebruikmaken van oog- en gezichtstracking.

De nieuwe prijs van 999,99 dollar voelt al iets redelijker voor de ervaring die deze headset je levert. Daarom krijgt de Meta Quest Pro nu ook een nieuwe score van vier sterren in onze review.

Waarom is Meta nu de prijzen aan het verlagen?

Volgens een vertegenwoordiger van Meta zijn de lagere prijzen bedoeld om Meta's hardware wat interessanter te maken voor mensen die nog aan het twijfelen zijn of VR iets voor hen is, maar ook voor mensen die nog twijfelen welke van de beste VR-headsets ze het beste kunnen kopen.

De afgelopen jaren heeft de Meta/Oculus Quest 2 de wereld van VR gedomineerd als het gaat om zijn marktaandeel, maar ook als het gaat om de populariteit bij de consumenten. Toch zijn er nu wel een aantal alternatieven die de concurrentie aangaan met de Quest 2. De Pico 4 is bijvoorbeeld een budgetvriendelijk Quest 2-alternatief met iets betere specs (maar met minder indrukwekkende software, die wel langzamerhand wordt verbeterd sinds zijn lancering in 2022). Ook de PlayStation VR 2-headset is een sterk alternatief voor mensen met een PS5. Deze VR-headset is dan wel duur, maar levert geweldige prestaties bij het gamen. Hij kreeg dan ook vier sterren in onze PSVR 2 review . Tegelijkertijd verwachten we ook dat aankomende headsets zoals de HTC Vive XR Elite en de zogenaamde Apple VR-headset interessante alternatieven zullen worden voor de Meta Quest Pro. De HTC zal waarschijnlijk een betere prijs hebben en Apple's headset zal waarschijnlijk beter specs hebben.

De Quest Pro gaat waarschijnlijk nog maar net iets meer kosten dan de PSVR 2 (in combinatie met de vereiste PS5) (Image credit: Future)

Door de prijzen van zijn headsets te verlagen, kan Meta's hardware toch iets beter concurreren met de competitie. Het 256GB-model van de Quest 2 is nu ook goedkoper dan het Pico 4 model met dezelfde hoeveelheid opslagruimte en de Quest Pro zal met zijn nieuwe prijs waarschijnlijk ook goedkoper zijn dan de Vive XR Elite (die inmiddels voor 1.449 euro te pre-orderen is).

De PSVR 2 zit een beetje tussen de twee opties van Meta in met een prijs van 599,99. Dat is tenminste als we alleen de headsets zelf vergelijken, maar voor de PSVR 2 heb je natuurlijk ook nog een PS5 nodig. De nieuwe prijs van de Meta Quest Pro zal waarschijnlijk iets hoger liggen dan de combinatie van de PS5 en PSVR 2, die samen ongeveer 1.150 euro kosten (of ongeveer 1.050 als je een PS5 Digital Edition kan scoren).