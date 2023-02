Nieuwe display technologie op de Meta Quest Pro 2 en Meta Quest 4?

Meta is volgens bronnen van plan om voor een flinke upgrade te zorgen voor de displays op toekomstige VR-headsets. Het bedrijf zou gebruik gaan maken van micro-OLED-technologie, maar het kan nog even duren voordat we ook echt een nieuwe headset met deze displays zien verschijnen.

Eén probleem waar veel VR-headsets mee te maken hebben, of het nou gaat om budgetvriendelijke modellen zoals de Meta Quest 2 (voormalig Oculus Quest 2) of een meer premium apparaat zoals de Meta Quest Pro, is het 'screen door'-effect. Omdat je ogen heel dicht bij het scherm zitten, kan je vaak de ruimte tussen de pixels in zien en daardoor lijkt het alsof er zwarte lijnen te zien zijn (waardoor het een beetje lijkt alsof je door een hordeur kijkt).

Meta lijkt dit probleem aan te willen pakken, want we horen nu dat het bedrijf samen gaat werken met twee Zuid-Koreaanse fabrikanten: SK Hynix en LG Display. Samen zouden deze bedrijven gaan werken aan een nieuw soort micro-OLED display voor in Meta's headsets (via The Elec (opens in new tab)).

Als deze samenwerking inderdaad waar is, dan zou de grote hoeveelheid pixels op deze micro-OLED-panelen ervoor moeten zorgen dat het screen door-effect veel minder zichtbaar is (of zelfs helemaal verdwijnt). Daarnaast zouden de headsets met deze OLED-technologie ook een beter contrast kunnen leveren en ze zouden waarschijnlijk ook energie-efficiënter zijn dan de LCD-schermen op de Meta Quest 2 en Quest Pro.

Helaas verwachten we niet dat de Meta Quest 3 al gebruik zal maken van deze displays van LG en SK Hynix. Het zal waarschijnlijk pas op zijn opvolger kunnen worden toegevoegd. Het is namelijk bijna zeker dat de Quest 3 later dit jaar wordt gelanceerd en zolang deze niet wordt uitgesteld, is er waarschijnlijk niet genoeg tijd voor deze bedrijven om het nieuwe soort display te ontwerpen, produceren en ook nog eens toe te voegen aan de headset.

Het is veel waarschijnlijker dat we deze micro-OLED displays pas op de Meta Quest Pro 2 of de Meta Quest 4 zullen zien en het duurt nog wel een paar jaar voordat die apparaten uitkomen. Het zou ons echter ook niet verbazen als zelfs de Quest 4 geen micro-OLED-schermen krijgt, net als de Quest 3.

Deze nieuwe displays zullen namelijk redelijk duur zijn en misschien dus ook wel té duur voor Meta's meer betaalbare Quest-apparaten. We verwachten daarom dat dit een echte premium upgrade wordt en dat het dus misschien een paar generaties lang exclusief op de Quest Pro-reeks zal worden gebruikt. Dat zagen we bijvoorbeeld ook al met de oog- en gezichtstracking op de eerste versie van de Meta Quest Pro. Deze functies komen volgens Meta pas naar de basismodellen van zijn VR-headsets wanneer de kosten voor de onderdelen zijn gedaald.

Het is dus een kwestie van afwachten tot we deze verbeterde panelen in het echt kunnen zien en tot we uitvinden op welke headsets ze zullen worden gebruikt. Hopelijk zien we hoe dan ook binnenkort betere schermen op Meta's headsets, want het screen door-effect kan voor sommigen echt het inlevingsvermogen bij VR beperken. Het verbeteren van de hardware is dan ook de enige manier om dit effect te laten verdwijnen en om de beste VR-headsets dus nog beter te maken.