Apple's VR headset gebruikt waarschijnlijk geen controllers

We horen al vrij lang geruchten over een VR-headset van Apple en naar verwachting zal deze dit jaar verschijnen. Nu horen we dat de headset misschien wel eens kan lanceren zonder een accessoire waar zijn rivalen wel grotendeels aan gebonden zijn: controllers.

Apparaten zoals de Meta Quest Pro en zijn voorganger, de Oculus Quest 2, hebben wel opties voor handtracking, maar toch gebruiken deze headsets vooral controllers om gebruikers te verbinden met de virtuele wereld. Er zijn wel een aantal apps beschikbaar die handtracking ondersteunen, maar voor de meeste VR-ervaringen hebben gebruikers toch nog een controller nodig voor hun interacties met deze virtuele wereld(en).

Apple lijkt te willen afwijken van deze manier van bediening voor zijn eigen VR-headset. Volgens Bloomberg’s (opens in new tab) Mark Gurman (die vaak betrouwbaar is als het gaat om Apple-leaks) gaan gebruikers van Apple's VR-headset het apparaat niet meer bedienen met een controller, maar in plaats daarvan met hun handen en hun ogen.

Gurman zegt dat je bij gebruik van Apple's headset alleen maar hoeft te kijken naar de app die je wil openen, je hand hoeft uit te steken en vervolgens knijp je met je wijsvinger en duim om hem te openen. Apple is schijnbaar ook nog bezig met het ontwikkelen van een virtueel toetsenbord waar de gebruikers dan op kunnen typen, maar bij de lancering kan je waarschijnlijk alleen de Siri-stembediening gebruiken voor spraak-naar-tekst om op die manier te kunnen "typen".

Dat wil allemaal niet per se zeggen dat je geen externe hardware kan verbinden met Apple's headset. Apple weet al zijn verschillende apparaten altijd enorm goed te integreren in zijn ecosysteem en we verwachten dat dit bij deze VR-headset hetzelfde geval zal zijn. De headset kan volgens dit gerucht namelijk ook als een tweede monitor worden verbonden met je Mac en je zou eventueel ook een iPhone of iPad kunnen gebruiken om op te typen, als je dat fijner vindt dan spraak-naar-tekst.

De VR-headset werkt waarschijnlijk ook als een tweede monitor voor apparaten zoals de MacBook Pro 16 inch (2023) (Image credit: Future)

Het gaat echter nog wel om een gerucht, ook al is Gurman over het algemeen redelijk betrouwbaar, dus het is nog altijd even afwachten wat er echt gaat gebeuren. De informatie lijkt verder wel te kloppen met het feit dat we ook nog maar heel weinig details hebben gehoord over mogelijke controllers voor de VR-headset. Als het apparaat inderdaad dit jaar (met controllers) wordt gelanceerd, dan hadden we als het goed is inmiddels wel wat informatie binnengekregen over het design of de specs van de controllers. Naast een aantal patenten hebben we echter niet veel voorbij zien komen op dat vlak. Over de headset zelf zijn we daarentegen al redelijk wat te weten gekomen, dus misschien ondersteunt dat inderdaad het idee dat er geen controllers worden gebruikt voor de besturing.

Conclusie: wordt handtracking de toekomst van VR-besturing?

Als je al eens eerder een VR-headset hebt bestuurd met handtracking, dan heb je misschien wat twijfels bij een headset die volledig van deze besturingsmethode afhangt. Wij waren bijvoorbeeld wel onder de indruk van het gebruik van deze functie op de Meta’s Quest Pro, en zelfs op oudere VR-headsets zoals de Quest 2, maar deze besturingsmethode is nog niet echt zo betrouwbaar als we zouden willen. Momenteel wordt handtracking ook nog maar door weinig apps ondersteund en het is dus nog niet accuraat genoeg om je controllers op te bergen.

Misschien kan Apple's VR-headset echter wel een meer succesvolle versie implementeren, omdat deze waarschijnlijk dus ook over oogtracking beschikt.

Wij hebben gemerkt dat handtracking op de Meta Quest-apparaten vooral problemen ondervindt in menu's. Als je in een game zit en het gebruikt om een object op te pakken, dan werkt het meestal redelijk goed, maar wanneer je naar een menu in de verte moet wijzen om iets te selecteren, dan wordt de ervaring iets minder leuk. Het klinkt alsof Apple’s headset de inaccurate bediening misschien wel kan oplossen met de toevoeging van oogtracking. De bediening hangt in dat geval niet meer alleen af van gebaren, maar het apparaat heeft dan ook door waar de gebruiker naar kijkt en met die extra data kan de bediening worden verfijnd.

De Meta Quest Pro kan oogtracking gaan gebruiken om de handtracking te verbeteren, maar momenteel houdt de software dit tegen, omdat deze ook nog de Quest 2 ondersteunt. (Image credit: Future)

We zullen zien hoe Apple's VR-headset precies gaat werken wanneer deze (hopelijk) eindelijk later dit jaar wordt onthuld. Als Apple's versie van handtracking echt een upgrade blijkt te zijn ten opzichte van de huidige bedieningsmethoden, dan zullen Meta en andere VR-bedrijven waarschijnlijk hun headsets ook snel updaten (in ieder geval de headsets met oogtracking, zoals de Quest Pro).

Het zijn natuurlijk niet alleen Apple en Meta die met elkaar strijden voor de toppositie in de XR-wereld (extended reality). Lees bijvoorbeeld ook over onze hands-on ervaringen met de HTC Vive XR Elite, en bekijk ook vooral ons overzicht van alle VR-, AR-, en MR-headsets die we tijdens CES 2023 zagen om een beter idee te kregen van wat we van de metaverse kunnen verwachten in 2023.