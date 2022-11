Apple's mixed reality headset volgens geruchten binnenkort in productie

Het lijkt erop dat Apple's mixed reality-headset nu werkelijkheid wordt. We horen nu dat het apparaat waarschijnlijk in maart 2023 op grote schaal zal beginnen te worden geproduceerd.

Dit gerucht komt vanuit DigiTimes (opens in new tab) (via MacRumors (opens in new tab)). Zij laten weten dat Pegatron zal samenwerken met Apple om de hardware te maken en bronnen van binnenuit zeggen dat het apparaat misschien al in april 2023 wordt onthuld.

Naar verwachting zal de eerste lading headsets redelijk beperkt zijn met waarschijnlijk minder dan een miljoen exemplaren die worden gemaakt. De prijs wordt ook hoog volgens de bronnen, maar de headset wordt wel gericht op de "commerciële markt" bij de lancering.

Kies je realiteit

DigiTimes noemt het apparaat een "extended reality"- ofwel "XR"-headset. Het wordt een combinatie tussen virtual reality (VR) en augmented reality (AR). Het apparaat brengt dus de volledig afgesloten virtuele werelden van VR samen met de digitale elementen die worden toegevoegd aan de realiteit bij AR.

Een andere term voor een hybride tussen VR en AR is mixed reality, maar verschillende bedrijven gebruiken ook vaak verschillende termen voor dit concept. We verwachten waarschijnlijk iets vergelijkbaars van Apple's headset als de Microsoft HoloLens 2.

Het klinkt alsof er misschien meerdere AR/VR-apparaten aankomen in de toekomst, maar deze eerste wordt flink duur en zal niet heel makkelijk te krijgen zijn voor consumenten gezien de beperkte eerste lading.

Conclusie: wat weten we tot nu toe?

Het lijkt er momenteel op dat Apple twee verschillende apparaten aan het ontwikkelen is. Aan de ene kant een VR- of mixed reality-headset en aan de andere kant een meer lichtgewicht AR-headset. Bij die laatste headset moet je een soort Apple Glasses voorstellen, wat dan vergelijkbaar is qua functies en misschien ook qua design als Google Glass.

Het is al enigszins verbazingwekkend dat we de Apple Glasses nog niet hebben zien verschijnen. Veel geruchten wezen erop dat de Apple Glasses in 2022 zouden uitkomen. Nu is 2022 bijna voorbij en hebben we nog steeds niets gezien. Het lijkt er nu dus op dat de XR-headset straks misschien als eerste wordt gelanceerd.

Die mixed reality-headset wordt voorzien van premium-onderdelen en een hoge prijs. Ook zijn er geruchten dat de headset een OLED-scherm krijgt en dat er voor gebruikersverificatie gebruik wordt gemaakt van een iris-scanner.

Wat we wel zeker weten is dat Apple's CEO Tim Cook erg geïnteresseerd is in AR en VR. Daarom verwachten we ook dat het slecht een kwestie van tijd is voordat Apple zich (vanaf 2023) ook aan die markten toevoegt.