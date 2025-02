Valve brengt misschien nieuwe Deckard VR-headset uit in 2025

De aankomende VR-headset van Valve, met de codenaam 'Deckard', zou volgens geruchten tegen het einde van 2025 gelanceerd worden. Daarnaast lijkt het er volgens recente claims van een bekende content creator op dat het apparaat 1.200 dollar gaat kosten.

Volgens Gabe Follower, een content creator met meer dan 200,000 volgers op X, zal de nieuwe Valve Deckard VR-headset beschikbaar worden gemaakt in een bundel met een prijs van 1.200 dollar. In die bundel zouden een aantal games inbegrepen zitten, plus twee "Roy"-controllers. Ondanks deze hoge prijs zou Valve de headset nog steeds "met verlies verkopen".

Los van het feit dat je natuurlijk VR-games op de headset kan spelen, wordt er gesuggereerd dat je ook "platte games" op het apparaat kan spelen, net als op een Steam Deck. Je zou dan geen externe monitor of tv hoeven te gebruiken. Gabe Follower claimt dat "Valve de gebruiker de best mogelijke ervaring wil geven zonder kosten te besparen."

Verder is er ook al gezegd dat de modellen van de "Roy"-controllers zichtbaar waren in een SteamVR-update. De nieuwe VR-headset zal zogenaamd ondersteuning bieden voor een aangepaste versie van SteamOS, wat we gewend zijn van de Steam Deck, maar dan dus specifiek ontwikkeld voor een VR-ervaring. De controllers lijken niet meer het traditionele ring-design te gebruiken dat het vorige model, de Valve Index, gebruikte. In plaats daarvan zullen ze misschien meer lijken op de controllers van de Meta Quest 3S.

Aangezien het hier om een losstaand apparaat gaat dat je ook op een pc kan aansluiten, weten we nog niet precies wat voor hardware Valve zal gebruiken voor zijn nieuwe VR-headset. Er zijn vanuit sommige hoeken al wel wat zorgen over of het apparaat wel de verwachte 120Hz refresh rate en 1440p-resolutie kan halen op beide schermen. Verder hebben we ook nog niets gehoord over de verwachte batterijduur.

In september 2023 certificeerde Valve wel al een onaangekondigd hardware-apparaat in Zuid-Korea. Het bedrijf heeft ook al gehint naar de volgende generatie van zijn VR-headsets. Product Designer Greg Coomer zei: "Ik kan zeker zeggen dat we recentelijk weer bezig zijn geweest met het ontwikkelen van VR-headsets. Valve heeft veel expertise op het gebied van VR-apparaten en heeft ook vertrouwen in het medium en VR-games."

De volgende generatie wordt prijzig

De Valve Index lanceerde in juni 2019 voor een prijs van 999 dollar (1.079 euro) en moet wel altijd verbonden zijn met een pc. De aankomende Deckard VR-headset is met een prijs van 1.200 voor de "volledige bundel" dus duurder geworden, maar hij zou misschien dus ook los van een pc moeten werken. Als een alles-in-één apparaat bestaat zijn concurrentie misschien niet echt meer uit de high-end PC VR-opties zoals de HTC Vive Pro 2 en de Pimax Crystal, maar misschien eerder uit headsets zoals de Pico 4 en natuurlijk de Meta Quest 3 (en goedkopere Meta Quest 3S).

De meeste losstaande headsets zijn echter veel goedkoper dan deze zogenaamde prijs van de Valve Deckard. Het 512GB-model van de Meta Quest 3 haal je momenteel bijvoorbeeld in huis voor 549,99 euro en voor de 128GB-versie van de Meta Quest 3S betaal je nog minder (329,99 euro). De Pico 4 Ultra, een andere middenklasse, alles-in-één headset, is verkrijgbaar vanaf 599 euro.

Dat betekent dus dat er sterke concurrentie is Valve's aankomende losstaande VR-headset. Het lijkt een premium headset te zijn die waarschijnlijk toch nog voornamelijk gericht is op pc-gamers en dubbel zoveel (of zelfs drie keer zoveel) kost als de meeste van zijn concurrenten. Hoewel zijn functionaliteit als een soort draagbare Steam Deck zeker interessant klinkt, is deze prijs wel erg hoog gezien de huidige staat van de markt. Alle andere mainstream opties zijn veel aantrekkelijker geprijsd.

We zullen er natuurlijk pas achter komen of de Valve Deckard zijn prijs waard is wanneer we hem in actie hebben gezien of hem het liefst zelf in handen hebben gehad. Voor nu kunnen we hem nog niet echt beoordelen aan de hand van een prijs die nog niet eens bevestigd is. Aangezien het apparaat wel 200 dollar duurder is dan de Index en nog duurder dan zijn andere concurrenten, lijkt het wel een redelijk niche product te worden voor een bepaalde groep van pc-gamers die ook een premium VR-headset willen gebruiken (of een Steam Deck voor op hun hoofd).

Dat gezegd hebbende, het zou wel eens een groot succes kunnen worden als vervanger voor monitors en tv's als je in een vrij kleine ruimte woont. De Steam Deck is de afgelopen drie jaar ook steeds populairder geworden en heeft ook gezorgd voor de opkomst van vele concurrenten. De Deckard zou op een vergelijkbare manier iets kunnen doen dat andere headsets vervolgens na willen doen. Op die manier kan de technologie nog verder ontwikkelen en uiteindelijk ook goedkoper worden.