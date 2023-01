Meta schroeft support voor Oculus Quest terug, Quest 2 blijft voorlopig veilig

De originele Oculus Quest wordt binnenkort vier jaar oud. Die gelegenheid vier Meta door zijn support terug te schroeven, wat het begin van het einde voor deze VR headset inluidt.

In een e-mail aan Oculus Quest-eigenaars legt Meta uit dat het een deel van de ondersteuning voor de headset gaat stopzetten. Het bedrijf zegt dat het geen nieuwe functies naar de headset zal brengen, dat originele Quest-gebruikers niet meer in groepen kunnen spelen en dat ze vanaf 5 maart 2023 geen toegang meer hebben tot de functies van Meta Horizon Home.

Je zult je headset nog steeds kunnen gebruiken om ondersteunde games te spelen en Meta zegt dat het de software van de Quest 1 zal blijven onderhouden met kritieke bugfixes en beveiligingspatches tot 2024. Nieuwe features zullen er daarentegen niet meer komen.

Het nieuws krijgt de verwachte kritiek (opens in new tab), maar kwam niet geheel onverwacht. De productie van Meta's standalone headset werd in 2020 stopgezet na de lancering van de Oculus Quest 2. Als je hem nog ergens kan krijgen, is dat wellicht tweedehands. Daarnaast heeft Meta verschillende games uitgebracht die alleen werken op nieuwe reheadsets.

Nu de Meta Quest Pro beschikbaar is samen en we mogelijk dit jaar een Oculus Quest 3 zien, zijn er weinig redenen (naast de kostprijs) om bij de originele Quest te blijven.

Hoe zit het met de Oculus Quest 2?

Hoewel dit nieuws zeker teleurstellend is voor Quest 1-eigenaars, kunnen veel Quest 2-gebruikers zich afvragen wat het betekent voor hun headsets. Die kwam namelijk slechts 18 maanden ne het origineel op de markt. Wil dat zeggen dat die binnenkort ook niet meer ondersteund zal worden?

De Quest 2 is een sterke headset en nieuwe VR headsets zoals de HTC Vive XR worden nog steeds gelanceerd met dezelfde Snapdragon XR2-chip. Veel nieuwe headsets hebben echter één ding dat de Quest 2 niet heeft: full-color passthrough. Met deze functie kunnen headsets veel realistischere en interessantere mixed-reality ervaringen mogelijk maken, waarbij echte en virtuele elementen in dezelfde ruimte worden gecombineerd.

Als mixed reality populair blijkt en Meta zijn aandacht wil richten op deze trend, zal het waarschijnlijk middelen en mankracht willen weghalen bij de Quest 2. Dat zal leiden tot dezelfde beperkte ondersteuning die de Quest 1 nu krijgt.

De Quest 2 mogen we weliswaar niet zomaar zien als de opvolger van de Quest 1. In april 2021 onthulde Meta (toen nog Facebook) dat de Quest 2 in de eerste vijf maanden meer had verkocht dan alle andere Oculus headsets in hun hele levensduur bij elkaar. De verkoop is sindsdien niet veel vertraagd: marktonderzoek geeft aan dat Meta in 2021 8,7 miljoen headsets heeft verzonden, wat bijna het dubbele is van het totale aantal verscheepte VR-headsets in 2020 van alle merken gecombineerd. Bovendien geven berichten uit juli 2022 aan dat Meta sinds de lancering ongeveer 15 miljoen Quest 2 headsets heeft verkocht

Als Meta besluit om de Quest 2 uit productie te nemen, zal het veel meer mensen boos maken. Als de Quest 3 niet dezelfde enorme cijfers haalt als de Quest 2, zal het waarschijnlijk zijn voorganger niet volledig vervangen. Het zou dom zijn van Meta om de ondersteuning voor de Quest 2 stop te zetten terwijl dat hun meest gebruikte headset blijft.

Toch raden we aan om zeker twee keer nadenken voordat je een Quest 2 koopt. Als je zo goedkoop mogelijk de VR-wereld wil ontdekken, is het zeker een optie. Hij krijgt namelijk regelmatig korting, omdat hij al een dagje ouder is. Heb je iets meer geduld (en budget), dan is het misschien slimmer om te wachten op de Oculus Quest 3. Die krijgt niet alleen langere ondersteuning, maar zou ook sterkere hardware moeten hebben.