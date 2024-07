Een vroege versie van Samsung's Android XR headset zou in oktober kunnen verschijnen

Een nieuwe Samsung XR/VR headset, ontwikkeld in samenwerking met Google en met Android in een of andere vorm, wordt zeker ontwikkeld. We hebben nu misschien een beter idee van wanneer we het apparaat in handen kunnen krijgen.

Volgens bronnen die spraken met Business Insider (via 9to5Google) zal een ontwikkelaarsversie van het apparaat in oktober verschijnen. De headset komt dan in maart 2025 beschikbaar voor iedereen die er een wil kopen.

Samsung heeft al eerder gezegd dat er voor het einde van 2024 iets nieuws in de XR-categorie zal verschijnen, maar dit is de eerste keer dat we specifieke maanden hebben gehoord. Maar zoals altijd met geruchten, is niets zeker totdat het officieel is.

Er staat zelfs een Samsung Developer Conference op de planning voor donderdag 3 oktober. Dit zou wel eens het moment kunnen zijn waarop de vroege versie van de headset wordt uitgedeeld aan ontwikkelaars, zodat ze kunnen beginnen met het maken van apps die klaar zijn voor lancering in 2025.

De geruchten houden aan

Google Project Astra (Image credit: Future)

Hoewel er nog veel onduidelijkheid is over waar Google en Samsung aan werken, wordt de term XR, voor Extended Reality, gebruikt voor virtual reality, augmented reality en mixed reality.

Bedrijven gebruiken deze termen echter niet allemaal even consistent, wat verwarrend kan zijn voor consumenten. Volgens het rapport van Business Insider is de aankomende headset meerdere keren uitgesteld terwijl de technologie wordt verfijnd.

Google-technici hebben nu blijkbaar een nieuwe focus op Android XR, voor de aankomende headset en andere apparaten. Google heeft naar verluidt pogingen ondernomen om Meta het platform te laten gebruiken voor zijn eigen mixed reality-headsets, maar werd afgewezen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Er gingen geruchten dat Google de plannen voor een AR-bril (vergelijkbaar met de Ray-Ban Meta Smart Glasses) had laten varen, maar toen zagen we een aantal demo's van smart specs in Google's Project Astra AI showcase, dus het is mogelijk dat er momenteel verschillende soorten apparaten in de maak zijn.