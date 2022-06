F1 22: releasedatum, nieuws, trailers en geruchten

Over iets meer dan twee weken is het zover. Dan mogen we aan de slag met de nieuwste editie van de Formule 1-gamereeks, namelijk F1 22.

F1 22 (en dus niet zoals verwacht F1 2022) is de opvolger van F1 2021 en bevat een aantal opties die we in vorige games nog niet hebben teruggezien. Zo kun je voor het eerst supercars, kleding en accessoires verzamelen en kan je voor het eerst op pc racen in VR.

In de afgelopen weken zijn we onder meer getrakteerd op trailers, waarin we nieuwe functies voorbij hebben zien komen. Denk aan circuit-updates, een nieuw pitstopsysteem, F1 Life en een wijziging in de safety cars.

Wil je weten wat je allemaal van F1 22 mag verwachten? Lees hieronder alles over de nieuwe game.

F1 22: In het kort

Wat is het? Een nieuw deel in de F1 game-franchise

Een nieuw deel in de F1 game-franchise Wanneer kan ik het spelen? 1 juli 2022

1 juli 2022 Op welke platforms komt de game uit? PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X en S en pc

F1 22 releasedatum en platformen

(Image credit: EA / Codemasters)

F1 22 wordt op 1 juli 2022 uitgebracht. De game komt uit op PS5, PS4, Xbox Series X en S, Xbox One en pc. Dat maakt Codemasters op 21 april 2022 bekend met een aankondigingstrailer voor F1 22.

De trailer benadrukt de nieuwe generatie F1-auto's en de designs hiervan. In de beschrijving worden de nieuwe regels en een ''vernieuwd'' race-weekend genoemd. Verder is er een pre-order-link voor de Champions-editie en de reguliere editie. Bij de Champions-editie krijgen spelers drie dagen eerder toegang tot de game en een tijdelijke content-pack, geïnspireerd door Miami.

Ook wordt er in de beschrijving een nadruk gelegd op het nieuwe circuit in Miami dat aan de game wordt toegevoegd: Miami International Autodrome. Het lijkt er vooralsnog op dat de jachthaven er in de game realistischer uitziet dan in het echt.

F1 22 trailers

F1 22 Features trailer geüpload

Het officiële YouTube-kanaal van de F1-games heeft een Features trailer geüpload, waarin verschillende nieuwe functies verder worden uitgelicht. Zo is er meer te zien over F1 Life, de modus waarin je kleding, supercars en accessoires kan ontgrendelen, maar ook de updates van verschillende circuits komen langs.

Opvallend is dat er wordt gesproken van een ''herontworpen race-weekend''. Het lijkt erop dat Codemasters de races realistischer heeft willen maken. Zo is er nieuwe handling, kunnen pitstops verkeerd gaan, zijn er safety car-momenten en adaptieve AI. Ook de circuits die aanpassingen hebben gekregen zijn kort te zien in de trailer.

Bekijk de trailer hieronder:

F1 22 aankondigingstrailer

Op 21 april 2022 ging de eerste trailer van F1 22 live. In deze trailer werd nog niet veel onthuld, behalve een releasedatum: 1 juli 2022. Ook werd de F1 2022-auto geshowd, met de verschillende wagens van de F1-teams. Bekijk de trailer hieronder:

F1 22 gameplay en modi

(Image credit: EA Games)

Riskante pitstops

De pitstops zijn in F1 22 nog realistischer geworden: ze kunnen namelijk ook fout gaan. Het wordt belangrijker om je auto goed neer te zetten voor je pitstop, zodat je team zonder problemen aan de slag kan voor een bandenwissel of een nieuwe voorvleugel. Maar wees gerust, niet alleen jij kan deze pech hebben: andere teams en coureurs kunnen ook een langzame of chaotische pitstop ervaren. Mocht je dit geen fijne toevoeging vinden heb je gelukkig ook de keuze om de traditionele automatische pitstops in te stellen.

My Team

Ook My Team keert weer terug in F1 22. Ook dit keer zijn er drie iconische coureurs toegevoegd die je aan je eigen team kunt toevoegen: Mark Webber, Jacques Villeneuve en Nico Hulkenberg. Dat lees je goed: Hulkenback!

My Team is sinds de introductie in F1 2020 een groot succes. In deze modus kunnen spelers de rol van teambaas aannemen en een eigen team opzetten naast alle bestaande teams. Niet alleen moeten spelers zelf rijden en de auto ontwikkelen, er moeten ook sponsoren geregeld worden, in afdelingen binnen het team investeren en de livery voor op de auto's ontwerpen.

Voorheen kregen spelers een F1-auto in My Team die matcht met het langzaamste team op de grid. Op die manier wordt je gemotiveerd om die inhaalslag te maken en de ultieme underdog te worden. In F1 22 is dit anders: je kunt nu kiezen uit drie verschillende statussen voor je team. Je hebt Nieuwkomer, Middenmoot-uitdager en Titelverdediger. Dit heeft ook invloed op het budget en je faciliteiten waar je aan het begin van My Team mee start. Nieuwkomer is hetzelfde niveau als we gewend zijn uit de vorige games. Middenmoot-uitdagers starten iets gemakkelijker met een oké budget en middelen, terwijl Titelverdedigers gemakkelijk topcoureurs kunnen kiezen en vlug kunnen upgraden.

F1 Life: verzamelen tot je erbij neervalt

F1 22 introduceert F1 Life: een platform waar spelers onder andere kleding, supercars en accessoires kunnen verzamelen. Je kunt hier je personage ook aankleden en van een koptelefoon of pet voorzien. Alle collectables zijn te verzamelen door kilometers op de circuits te maken.

Ook is het mogelijk om je eigen ruimtes in te richten. Kies uit sofa's, tafels kunstwerken en meer om het als jouw eigen plek te laten voelen. Deze ruimte dient ook als de Multiplayer-lobby, waarin je de personages en collectie van vrienden kunt bekijken.

Sprintraces

Een andere toevoeging aan de game is de mogelijkheid om sprintraces te rijden. Het controversiële weekendformat is hetzelfde als in de daadwerkelijke sport en vindt op dezelfde circuits plaats.

In de Grand Prix-modus kun je zelf bepalen op welke circuits je een sprintrace wil rijden. Fijn als je een kortere race wilt rijden of zelf je race-kalender wilt samenstellen.

(Image credit: Codemasters)

F1 22 nieuws en geruchten

Origin en Epic Games Store

Voor het eerst sinds de overname van EA verschijnt er een F1-game op meerdere online game-diensten. F1 22 verschijnt 1 juli op zowel EA's eigen service Origin als de Epic Games Store. Voorheen was de game enkel via Steam te spelen.

Aanpassingen van circuits

Een aantal circuits zijn voor het begin van het F1-seizoen aangepast of verbeterd, wat vervolgens ook in de game wordt gedaan.

Deze tracks zijn aangepast naar de huidige lay-outs:

Yas Marina Circuit, Abu Dhabi

Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanje

Albert Park, Australië

Circuit van Spa-Franchorchamps (niet bevestigd)

Eerste F1-game met VR-ondersteuning

F1 22 is de eerste game met VR-ondersteuning, alhoewel deze enkel voor spelers op pc is. Codemasters geeft aan ''op dit moment'' geen plannen te hebben voor VR-ondersteuning op andere platformen.

Verder is er een lijst onthuld met VR-sets die ondersteund worden in de game. De headsets die gebruikt kunnen worden zijn: