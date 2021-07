F1 2021 review

F1 2021 is zonder meer de beste racegame uit de F1-serie tot nu toe. Het racen voelt goed aan, de AI is sterker dan ooit tevoren, en in My Team en de carrièremodus krijgt het geheel nog een extra strategische laag. De nieuwe verhaalmodus is een leuk extraatje, maar verwacht geen realistisch of meeslepend verhaal. Buiten de geslaagde kernelementen van de game is er echter het een en ander aan te merken voor de puristen onder ons. Maakt dat je niets uit en/of kun je daarmee overweg, dan haal je een sterke racegame in huis waar je nog lang plezier aan beleeft.

Het Formule 1-seizoen in de echte wereld heeft ons tot dusver niet teleurgesteld. Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn vrijwel elke race aan elkaar gewaagd, en ook in het puntenklassement is het onverminderd spannend. Voor iedereen die thuis wil kijken of hij of zij wel een geslaagde inhaalactie in Copse Corner kan maken, is er nu F1 2021.

De opvolger van F1 2020 is om meerdere redenen een interessante titel. Zo is het de eerste game uit de F1-serie die onder leiding van Electronic Arts is gemaakt. Ondanks dat EA spelontwikkelaar Codemasters heeft overgenomen, pronkt het logo nog altijd pontificaal in het introscherm.

Verder is F1 2021 de eerste Formule 1-game met een geheel eigen verhaallijn, iets wat we ook kennen van NBA 2K en de FIFA-serie, waar je met Alex Hunter de voetbalvelden betrad in oudere edities. Kortom: de hoogste tijd om eens dieper in de materie die F1 2021 heet te duiken.

F1 2021: prijs en releasedatum

F1 2021 is op 16 juli officieel uitgebracht. De game is beschikbaar op diverse platforms: PS5, Xbox Series X (en S), PS4, Xbox One en PC. Crossplay wordt nog altijd niet ondersteund, dus je racet enkel tegen spelers met dezelfde console.

Wi je F1 2021 in huis halen? De adviesprijs voor de game bedraagt 59,99 euro en je kunt hem onder andere kopen bij Coolblue, Mediamarkt en Bol.com.

Nieuwe lik verf

(Image credit: Codemasters)

Vrijwel direct nadat je het spel opstart, kom je terecht in een voor racefans bekende wereld: de echte intro van de Formule 1 zie je dan namelijk van je beeld afspatten. Het is misschien een klein dingetje, maar het draagt wel bij aan de algehele presentatie.

Het thema in de menu's is min of meer gelijk gebleven, ware het niet dat de donkere tinten plaatsgemaakt hebben voor fel witte. Dat kan een vervelend dingetje zijn voor je ogen als je vaak in de avonduren gamet. Zeker wanneer je overschakelt van Bahrein of Abu Dhabi in het donker naar zo'n fel scherm, kan je nog wel eens pijn aan je ogen krijgen.

De game zelf ziet eruit zoals we gewend zijn van de F1-serie. De bolides zijn stuk voor stuk op prachtige en realistische wijze in het spel gestopt. De Alpine glinstert met zijn kenmerkende blauwe chassis, en ook de Red Bull van Max Verstappen is om door een ringetje te halen.

De omgevingen zijn eveneens vrij goed nagemaakt. Zo is Zandvoort (wederom) aanwezig en het circuit ziet er tiptop uit. Er lijkt met name meer aandacht te zijn gegaan naar het schaduwwerk, wat er puik uitziet. Een grote herwerking moet je echter niet verwachten, maar voor wat betreft de auto's hoeft dat ook niet.

De grafische beperkingen van de engine zie je wel wanneer je personages op je beeldscherm ziet. Teambazen en interviewers zien er vaak zo matig uit dat het bijna grappig is (zo zijn de hoofden van teambazen vaak op een 'stock figuur' geplaatst). Ook Will Buxton heeft een prominentere rol gekregen in de reeks, maar je moet twee keer knipperen voordat je deze journalist eruit haalt. De cutscenes in Braking Point zijn daarentegen weer wel zeer sterk (op de lip-sync na), maar hierover later meer.

De in-game HUD is in een nieuw jasje gegoten. Er is voor gekozen om het blok met daarin de snelheid, toerental en andere bijkomstigheden te verplaatsen naar het midden van het scherm, op de plek waar je normaal de helm en cockpit van de bolide ziet. Hierdoor zie je meer van de baan.

Het enige minpunt vinden we dat ondertitels en meldingen van spelers in de multiplayer worden getoond op de plek waar de toerenteller zit. Mocht dit je storen, weet dan dat je al een tijdje de HUD kunt verschuiven.

In tegenstelling tot voorgaande jaren hoor je in F1 2021 de hoge tonen van de turbomotor beter. De geluiden verschillen uiteraard per motor die je gebruikt. Zo klinkt de Alpine met Renault-motor een stuk ruwer dan bijvoorbeeld de Haas met Ferrari-motor. Buiten dat is er niet veel nieuws te melden qua geluid. Echte indrukwekkende stadiongeluiden hoef je nog steeds niet te verwachten.

Maximaal raceplezier

(Image credit: Codemasters)

De aankleding en het geluid is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar hoe voelt het als je eenmaal ingestapt bent in zo'n racemonster? Nou, behoorlijk goed kunnen we vertellen. Het racen voelt oud en vertrouwd, maar je merkt wel dat er hier en daar een paar aanpassingen zijn doorgevoerd.

Het lijkt alsof de wagens dit jaar iets meer moeite hebben met het rijden over de kerbs, met als gevolg dat je waarschijnlijk vaker spint dan in F1 2020. Het vergt weer wat aanpassingswerk, maar het racen zelf geeft veel voldoening. Ook mooi is dat je echt voelt dat wagens van elkaar verschillen. Zo is de Mercedes net een ruimteschip die vastgeplakt zit op het circuit, terwijl de Williams aanvoelt als een trage bak met de draaicirkel van een onderzeeër.

Buiten je eigen stuurkunsten zijn de kwaliteiten van de AI minstens net zo belangrijk. We zeggen het vrijwel ieder jaar, maar het is ook nu weer waar: de computer is beter dan ooit tevoren op de baan. We zijn nu al diverse keren toeschouwer geweest van intense gevechten op de baan tussen twee computergestuurde bolides. Zelfs met z'n drieën een bocht ingaan met onszelf in het middelpunt hebben we al een keer meegemaakt. De AI is een stuk minder angstig om een divebomb te maken dan we gewend zijn, en dat komt de algehele ervaring alleen maar ten goede.

Daarnaast zien we dat computergestuurde wagens ook iets vaker persoonlijke fouten maken. Dit kan gaan om een crash door een inschattingsfout, maar een slipper uit het niets zijn we ook al eens tegengekomen. Het draagt allemaal bij aan een realistischere spelbeleving.

Een bekend gegeven bij de AI in racegames is dat wagens niet snel afwijken van de ideale lijn. Hoewel dit in F1 2021 minder is dan in voorgaande titels, zie je dit 'probleem' wel nog af en toe terugkeren. Wanneer de AI bijvoorbeeld in bocht twee van Bahrein een inhaalactie maakt en dus niet meer op de ideale lijn zit richting de volgende bocht, remt de AI af omdat deze terug wil keren op de ideale lijn.

Als je goed oplet kun je in deze situaties zo een plek of drie winnen, aangezien het veld daarachter ook afremt in plaats van er alles aan doet om erlangs te gaan. Zelf een duikvlucht maken bij een start in de eerste bocht is overigens nog steeds mogelijk in veel gevallen, maar wel een stuk minder makkelijk dan eerst.

Nieuwe carrièremogelijkheden

(Image credit: Codemasters)

De carrièremodus is al jaren dé modus van de F1-games, en dat geldt ook voor F1 2021. Nieuw is dat je er nu ook voor kunt kiezen om met twee personen tegelijkertijd een carrièremodus af te werken. Je hebt de mogelijkheid om in hetzelfde team te gaan rijden of om in een concurrerend team de strijd met elkaar aan te gaan. Een aangename toevoeging die zeker meerwaarde heeft.

Net als voorgaande games biedt F1 2021 je de kans om te starten in een F2-auto voordat je de overstap maakt naar het 'echte werk'. Houd er rekening mee dat het hier gaat om de wagens uit het 2020-seizoen. De 2021-wagens worden in een latere update toegevoegd.

Wat ook later wordt toegevoegd zijn circuits. Bij de release zijn er twintig circuits te berijden, terwijl de echte kalender er drie meer kent. Op termijn worden via gratis DLC Imola, Portimão en Jeddah toegevoegd, al is er nog geen exacte datum bekend. Het korte circuit van Bahrein, de GP van Turkije en ook die van Hanoi in Vietnam kun je dus op je buik schrijven.

Je kunt in het menu wederom kiezen welke circuits je wel of niet in een seizoen wil rijden. Om precies te zijn heb je de keuze uit twintig races, zestien races en twaalf races. Het is ook mogelijk om in te stappen op een bepaald moment in het echte kampioenschap, met de daarbij behorende puntentelling. Sprintraces zal je echter niet tegenkomen in de game.

Nieuw in F1 2021 is dat je als speler kunt kiezen of je te maken kunt krijgen met mechanische problemen in je bolide. We hebben het dan over problemen waar je zelf niets aan kunt doen. Frustrerend, maar het voegt wel een extra vleugje realisme toe voor wie dat wil.

Heb je eenmaal een coureur gepersonaliseerd, dan is het tijd om een team te kiezen. Op het moment van schrijven is er nog geen performance patch uitgebracht, maar die is wel nodig. De ranking van teams lijkt gebaseerd te zijn op het einde van 2020. Zo is Aston Martin hier nog het derde snelste team, en staat Williams nog onder Haas.

Het verslavende aan de carrièremodus is dat je via het R&D-systeem zelf invloed hebt op hoe goed de bolide in de volgende race kan zijn. Deze R&D-grafiek steekt weer net iets anders in elkaar dan voorgaande jaren (de grote overzichtelijke diagram is verdwenen), maar werkt min of meer hetzelfde.

Wel nieuw is de manier waarop je R&D-punten kunt scoren op de baan. Zo heb je in deze game nog maar drie R&D-doelstellingen die je kunt halen, die elk weer onderverdeeld zijn in vijf subdoelen. Het kan dus zijn dat je de ene keer wel een 'Qualifying Pace-doel' hebt, maar op een volgend circuit kan die ingeruild zijn voor het 'Fuel Management-doel'. Heb je geen zin om zelf deze doelen te halen? F1 2021 geeft spelers de mogelijkheid om via een mini-game met percentages tijd in te plannen om een doel te behalen. Zelf rijden levert in potentie meer op, maar het is een aangename extra om R&D-punten te halen voor iedereen die even klaar is met testritjes.

Buiten rondjes rijden op de baan hebben de antwoorden die je geeft tijdens interviews ook invloed op het reilen en zeilen van jouw team. Bekritiseer je een bepaald departement, dan zal het moraal daar dalen, met als gevolg dat updates een grotere kans hebben om te falen op dit vlak. Denk dus goed na hoe je reageert op een vraag. De interviewvragen zelf zijn overigens aangevuld ten opzichte van F1 2020, maar verwacht nog altijd geen heel diepgaande kwesties.

My Team

De My Team-modus zag het levenslicht in F1 2020 en is ook dit jaar aanwezig. In deze spelmodus ga je de strijd aan in de F1-wereld als elfde team, met jezelf als coureur en een tweede coureur die doorgaans afkomstig is uit de Formule 2. Je kiest zelf de sponsors, motoren, livery en bepaalt eveneens waar alle budgetten naartoe gaan.

Deze modus klinkt als de natte droom voor iedere strategist met een racehart. My Team wordt echter gestuit door beperkingen die al dan niet afkomstig zijn van de licentiegever. Zo is het nog altijd niet mogelijk om volledig zelf liveries te ontwerpen, maar moet je het doen met opties die in het spel zitten (waarvan het merendeel enkel beschikbaar is via Podium Pass-punten). De te gebruiken liveries zijn bovendien niet bepaald 'realistisch'; je ziet meteen dat je de vreemde eend in de bijt bent, en de fictieve sponsoren helpen ook niet echt. Wil je dit probleem ontwijken? Dan raden we je aan om de PC-versie met mods in huis te halen.

In My Team zie je in het menu een overzicht van alle coureurs, inclusief de daarbij behorende statistieken. Deze statistieken zijn dynamisch. Het kan dus zijn dat Verstappen in jouw save extra goed wordt of juist na een paar mindere prestaties minder goed wordt (en dus ook minder waard). Dit geldt ook voor je eigen tweede coureur.

My Team is een plezierige modus, en het geeft veel voldoening als je met jouw team langzaam naar de top groeit. We hadden wel graag gezien dat het ietwat moeilijker was om de aansluiting te vinden met de rest van het veld. Bij onze start (met de minste motor, namelijk Renault) was ons team al meteen beter dan Haas, Williams en Alfa Romeo.

Braking Point

(Image credit: Codemasters)

Gloednieuw in de F1-serie is de toevoeging van Braking Point. In Braking Point start je als de jonge, veelbelovende Britse coureur Aiden Jackson. Je avontuur begint in de Formule 2, waar je nét kampioen wordt. Je hebt daarna de keuze uit de volgende Formule 1-teams waar je jouw debuut in maakt het seizoen eropvolgend: Williams, Haas, Aston Martin, AlphaTauri of Alfa Romeo.

In de wereld van Formule 1 stuit je echter op een eigenwijze tweede coureur, een Nederlander genaamd Casper Akkerman. In tegenstelling tot Jackson is Akkerman op zijn retour (in ieder geval qua leeftijd). Vanaf het eerste moment wordt duidelijk dat het niet botert tussen de twee. Je start halverwege de F1-race in Melbourne en moet als Jackson zijnde bij Akkerman in de buurt komen.

Na deze race volg je een vijftiental hoofdstukken, waarbij je telkens óf kleine stukken uit een race rijdt óf vanaf het begin een 25 procent-race rijdt. Tussen de races door of op het circuit zelf wordt het verhaal verteld in diverse cutscenes. Naast Jackson en Akkerman heeft Devon Butler (je kent hem misschien nog wel van F1 2019) een redelijk grote rol als klier, die de boel graag opjut.

Zonder al te veel spoilers weg te geven, voelt het verhaal wat cheesy aan. Toch hebben we de verhaalmodus vrij moeiteloos uitgespeeld binnen een paar dagen, omdat je stiekem toch wil weten hoe het verhaal eindigt. Het is een redelijke eerste poging van EA en Codemasters om een verhaallijn in een F1-game te stoppen.

Iets minder vinden we dat de hoogste moeilijkheidsgraad (hard) behoorlijk makkelijk is. Zo waren wij met de Alfa Romeo ongeveer net zo snel als Red Bull. Met doelen als 'eindig derde in de race' met een Alfa draagt nu niet bepaald bij aan een geloofwaardig verhaal. Ook vinden we het vreemd dat de game geen races op 100 procent simuleert. Zo kwamen wij een keer middenin een race terecht van 25 procent (tussen de 10 en 20 ronden dus), terwijl Latifi al op een ronde achterstand stond. Niet heel geloofwaardig, maar zeker een prima poging om een verhaalmodus te introduceren in een F1-game.

Multiplayer en ontgrendelbare items

(Image credit: Codemasters)

Als je klaar bent met het racen tegen de AI, kun je je altijd nog uitleven in de multiplayerwereld van F1 2021. Deze modus is voorzien van een nieuwe menustructuur. Zo heb je naast 'Ranked Play' nu ook 'Social Play', wat neerkomt op niet gerankte races. Bij Social Play heb je dan weer de keuze uit 'Beginner Friendly', 'Experienced Drivers', 'Browse' en 'Create Custom Game'.

We snappen niet waarom men hiervoor heeft gekozen, omdat dit systeem in F1 2020 prima werkte. Je ging gewoon naar Browse en kreeg een duidelijk overzicht van de lobby's, met daarbij info zoals met welke auto's ze rijden, hoeveel ronden of ze al bezig zijn en meer. Nu krijg je in het Browse-menu enkel te zien of een lobby al bezig is, hoeveel mensen er zijn en op welk circuit er gereden wordt. Eenmaal in een lobby zie je niet direct meer of het schademodel of de safety car-modus aanstaan.

Net als voorgaande jaren is het penaltysysteem nogal willekeurig in het uitdelen van waarschuwingen en straffen. Het komt vaker dan je wil voor dat je een waarschuwing krijgt terwijl iemand juist tegen jou aanbotst, met als gevolg dat jouw veiligheidsniveau eronder gebukt gaat. Dit veiligheidsniveau is van belang voor de lobby's waar je in terechtkomt: hoe beter je rijdt, hoe schoner de lobby's zullen zijn waar je in komt (in theorie).

Net als in F1 2020 kun je jouw eigen multiplayer auto maken. Je krijgt dezelfde gereedschappen tot je beschikking als bij My Team. Door de game te spelen verdien je XP en kun je items ontgrendelen. Van liveries tot handschoenen en juichposes; je kunt het allemaal verzamelen. Toch vinden we het jammer dat je het ook hier moet doen met doorgaans afschuwelijke en clowneske items, die niet eens lijken op 'echte' race-items van bestaande teams.

Verder zijn klassieke auto's volledig verdwenen. Wel kun je spelen met klassieke coureurs in diverse modi (als je deze ontgrendeld hebt). Denk hierbij aan Senna, Schumacher, Prost en diverse anderen.

Eindoordeel

F1 2021 is zonder meer de beste racegame uit de F1-serie tot nu toe. Het racen voelt goed aan, de AI is sterker dan ooit tevoren, en in My Team en de carrièremodus krijgt het geheel nog een extra strategische laag. De nieuwe verhaalmodus is een leuk extraatje, maar verwacht geen realistisch of meeslepend verhaal. Buiten de geslaagde kernelementen van de game is er echter het een en ander aan te merken voor de puristen onder ons. Maakt dat je niets uit en/of kun je daarmee overweg, dan haal je een sterke racegame in huis waar je nog lang plezier aan beleeft.