Eerste Samsung Galaxy Watch 3 software-update voegt beloofde functies toe

De Samsung Galaxy Watch 3 is pas enkele dagen op de markt, maar is nu al toe aan een software-update. Het gaat om een grote update, waarbij enkele belangrijke features worden toegevoegd.

Via SamMobile weten we dat de update ongeveer 80MB groot is. Wilde je nog wachten met het aanschaffen van de Watch 3 omdat nog niet alle beloofde functies inbegrepen zijn? Dan zal je blij zijn om te weten dat een groot deel van de beloofde features nu zullen arriveren.

Het meten van het zuurstofgehalte in je bloed is een van de nieuwe en razend interessante functies van de Watch 3, waardoor je exact weet hoe efficiënt jouw ademhalingsstelsel werkt. Met de functie kun je potentiële gezondheidsproblemen spotten, waaronder slaapapneu.

VO2max-metingen zijn door de nieuwe update nu ook mogelijk. Deze functie houdt bij hoeveel zuurstof erin je bloed zit tijdens het trainen. De functie is vooral handig waar je limieten liggen en hoe goed je lichaam progressie boekt na verloop van tijd.

Scores en analyses

Dan is er nog een Sleep Score-functie. Deze modus gaat verder dan de standaard slaapregistratie-applicaties. Elke morgen verschijnt er op het horloge hoe goed je hebt geslapen in termen van diepe slaap en REM-cycli.

Tot slot voegt de update ook meer geavanceerde loopanalyses toe aan de Galaxy Watch 3, waardoor je dieper kunt graven in de statistieken voor je hardloopsessies en suggesties krijgt voor hoe je jezelf kunt verbeteren.

We wachten echter nog steeds op het uitrollen van de ECG-functie. Deze feature kan een vroege waarschuwing geven over mogelijke onregelmatigheden aan het hart, maar voorlopig is het alleen beschikbaar in Zuid-Korea. In de VS is deze week de wettelijke goedkeuring voor de functionaliteit gegeven. Hopelijk is een Europese release niet ver weg meer.

Over reglementaire updates gesproken; niet al deze functies zijn beschikbaar in alle markten waarin de Galaxy Watch 3 wordt verkocht, als gevolg van verschillen in de gezondheidswetten van elke provincie. Het meten van zuurstof in het bloed is momenteel niet beschikbaar in Algerije, Angola, Canada, Frankrijk, Iran, Japan, Libië, Zuid-Afrika en Thailand.