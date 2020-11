Een van de beste noise-cancelling koptelefoons ooit is nu nog goedkoper

De week van Black Friday 2020 is eindelijk begonnen. Houd deze week TechRadar goed in de gaten voor de beste acties van diverse grote retailers uit zowel Nederland als België.

In dit artikel brengen we je maar al te graag de Sony WH-1000XM3 onder de aandacht. Deze noise-cancelling koptelefoon van de Japanse fabrikant is al een tijdje op de markt, maar is naar onze mening nog altijd een van de beste noise-cancelling koptelefoon die je kunt kopen, zo valt te lezen in onze noise-cancelling koptelefoon koopgids. Enkel zijn opvolger, de Sony WH-1000XM4, is ietsjes beter, maar daar betaal je ook naar.

De Sony WH-1000XM3 kende ooit een adviesprijs van 379 euro, maar in de week van Black Friday 2020 is de headset van Sony voor een nog niet eerder vertoonde 'dumpprijs' binnen te hengelen.

Sony WH-1000XM3 Black Friday aanbieding

In onze Sony WH-1000XM3 review gaven we de headset 4,5 van de 5 beschikbare sterren, en dat is natuurlijk niet zomaar; de batterijduur met 30 uur is fantastisch, de geluidskwaliteit (ondersteuning voor LDAC) is top, en de noise-cancelling werkt eveneens naar behoren.

Ben je op zoek naar een uitstekende noise-cancelling koptelefoon, en zie je de Sony WH-1000XM3 wel zitten? Dan hebben we goed nieuws voor je: er zijn diverse retailers waar het product voor minder dan 200 euro over de toonbank gaat.

Hieronder hebben we zowel de NL deal als de BE deal voor je uitgelicht.

Sony WH-1000XM3 voor €199,- i.p.v. €379 Deze noise-cancelling hoofdtelefoon van Sony behoort nog altijd tot de crème de la crème in zijn productsegment. Zeker nu je het apparaat voor enkele tientjes minder kunt kopen bij bol.com, is de Sony WH-1000XM3 een slimme aankoop.Deal bekijken

Sony WH-1000XM3 voor €199,- i.p.v. €379,- (BE) Ook in België is de headset van Sony voor een mooie prijs te koop bij Coolblue. Deze noise-cancelling hoofdtelefoon van Sony behoort nog altijd tot de crème de la crème in zijn productsegment. Deal bekijken