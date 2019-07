We hebben Sony's draagbare airco nu al nodig

De nieuwe Sony Reon Pocket is een wearable dat je lichaam zal afkoelen om je door de hete dagen te helpen. Zowel in België en Nederland zijn de temperaturen de afgelopen dagen hoger geweest dan ooit te voren en was elke ruimte met airco als de hemel op aarde. Maar wat als je die airco mee naar buiten zou kunnen nemen? Dat is wat dit wearable belooft.

Hoewel we op dit moment allemaal een Reon Pocket kunnen gebruiken, is het toestelletje nog niet te koop: eerst moet er genoeg geld verzameld worden met via crowdfunding. Als dat lukt, dan mogen hem verwachten in maart 2020.

Na honderden simulaties, schat Sony dat de Reon Pocket je lichaamstemperatuur met maar liefst dertien graden naar beneden kan halen, aldus Gizmodo. Op koudere dagen kan het apparaatje ook helpen door je lichaamstemperatuur met maximaal acht graden te verhogen.

Draagbare airco in een speciaal T-shirt

De Reon Pocket zelf weegt 85 gram en is even groot als de afstandsbediening van je garage. Het apparaatje moet je vervolgens in een bijbehorend T-shirt plaatsen net boven je ruggengraat. Je kan het bedienen via een app (iOS en Android) en er komt ook een automatische modus. De batterij gaat maar liefst 24 uur mee en is weer volledig opgeladen na twee uur.

De beginprijs voor de Reon Pocket op de crowdfunding-pagina bedraagt 14.080 yen, ongeveer 116 euro. Door te doneren aan de crowdfunder kan je extra T-shirts en zakjes verkrijgen. Een zelfgemaakt T-shirt gaat mogelijk niet werken, aangezien er speciale gaatjes zijn aangebracht voor een goede luchtdoorstroming.

Er is tot slot nog een goedkopere versie in de maak, de Reon Pocket Light. Die versie kan je alleen manueel bedienen en heeft een lagere prijs van 12.760 yen, ongeveer 105 euro.