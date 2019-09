Call of Duty: Mobile verschijnt 1 oktober op Android en iOS

Call of Duty: Mobile heeft een officiële releasedatum, namelijk 1 oktober 2019. Ook prettig: de titel verschijnt zowel op Android als op iOS. Op de officiële releasedatum is het spel vrijwel overal ter wereld verkrijgbaar; alleen China, Vietnam én België (lootboxverbod) zullen langer moeten wachten.

De free-to-play, multiplayer-only game krimpt de titel in tot een bruikbare game op smartphones, met aangepaste controls en functies die het gevoel van een first person shooter moeten behouden op dit af en toe lastige platform.

Tal van klassieke kaarten als Nuketown en Crash zijn gepoort naar Call of Duty: Mobile, evenals de multiplayer modi Team Deathmatch, Search & Destroy en Free-For-All. Het resultaat van al deze input is dat de wapens, snelheid van de actie, en de gehele flow vrijwel niet beter te maken zijn op het mobiele platform.

TechRadar heeft op de E3 2019 al kennis mogen maken met een CoD: Mobile previewversie, en de game voelde destijds al bijzonder herkenbaar. Waarschijnlijk hoef je als fervent CoD-speler niet al te veel moeite te doen om deze titel te waarderen. Waarschijnlijk blijf je een voordeel houden ten opzichte van 'newbies'.

De al opgedane Call of Duty-ervaring biedt waarschijnlijk ook uitkomst in de battle royale modus, overgenomen van de Call of Duty Blackout modus van de console, maar dan op een gigantische map met samengesmolten kaarten die je al kent van eerdere CoD-games. Bonus: ook een schatkist aan wapens en voertuigen is aanwezig in deze modus om uit te kiezen.

What makes a mobile Call of Duty

Uiteraard is er een groot verschillen tussen het spelen van een shooter op de nieuwste generatie consoles of PC en het spelen op een smartphone. Call of Duty: Mobile heeft enkele nieuwe controle-opties om de transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Denk hierbij aan een automatische schietfunctie die jouw wapen laat vuren op het moment dat jouw richtindicator op een vijand staat. Ook de HUD is aan te passen, waardoor je zo min mogelijk opsmuk hebt op het kleine display.

Deze mobielvriendelijke opties zijn geen verrassende toevoegingen. Tencents Timi Studio ontwikkelt namelijk Call of Duty: Mobile in samenwerking met Activision. De gamestudio heeft eerder al een van de PUBG-versies gereedgemaakt voor de Chinese markt, evenals de spellen MOBA, Arena of Valor/Honor of Kings.

CoD: Mobile lanceert met een karrevracht aan multiplayermodi en een Battle Royale-modus. Hoewel het persbericht van CoD: Mobile niet vermeldde, zagen we wel degelijk hints van een zombiemodus in het spel dat we op de E3 2019 speelden.

Gezien de populariteit van de zombiemodi op het internet zou het bijna dom zijn van Activision om geen dergelijke modus in te bouwen. Op dit moment kunnen we echter alleen maar afwachten.