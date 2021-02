Apple Macs met M1 chip ondervinden soms buitensporige SSD-slijtage

Apple Macs met M1 chips ondervinden naar verluidt in sommige gevallen een buitensporige slijtage op hun SSD. We moeten wel melden dat dit probleem zich bij slechts een handvol Mac-gebruikers voordoet.

Het probleem werd door een aantal Mac-eigenaars op Twitter aangekaart. Zij merkten op dat hun SSD abnormale slijtage vertoonde in de korte periode dat ze de laptop hebben.

Hector Martin en Longhorn meldden een zwaar verbruik van de SSD, waarna ze opmerkten dat de opslag niet vervangbaar is als hij zo wordt opgebruikt. SSD's kunnen volgens de fabrikant slechts een bepaalde hoeveelheid gebruik aan, waarna ze kunnen falen.

(Image credit: Twitter)

Zoals Martin aanhaalt in de daaropvolgende thread wordt er vermoed dat het een swap file-probleem is, waarbij macOS misschien te vaak de SSD gebruikt. Bekijk swap file als een manier waarop het besturingssysteem jouw schijf kan gebruiken als een extensie voor RAM als je niet genoeg systeemgeheugen hebt - wat dan ook de reden is waarom Martin ook vragen stelt over het RAM-gebruik (onthoud ook dat M1 Macs beperkt zijn tot 16GB RAM, zonder optie voor 32GB).

Martin vroeg ook andere Mac-gebruikers om hun data om dit probleem verder te bekijken, en kreeg dan ook voldoende informatie terug voor een eerste conclusie. Zo te zien ondervindt niet iedereen dit probleem op dezelfde manier.

Beperkte hoeveelheid

Hij wist ook al snel te melden dat de ergste gevallen - waaronder een gebruiker die in slechts 2 maanden al 10% van zijn SSD had opgebruikt, waardoor deze nog maar anderhalf jaar meekon - slechts tot een handvol gebruikers werd beperkt.

"De meeste gebruikers melden een verhoogd gebruik in vergelijking met normale verwachtingen (bv. andere besturingssystemen), maar het is mogelijk te verklaren als een optimalisatie, aangezien Apple zijn SSD's een verhoogd gebruik toekent. Een kleine hoeveelheid gebruikers zal echt gevaarlijke cijfers aangeven die de levensduur van hun toestel in gevaar brengen", aldus Martin.

Hoe dan ook, als je tot dat handvol gebruikers met een verhoogde slijtage hoort, dan moet je je er wel zorgen over maken natuurlijk. We hopen dan ook dat Apple hier een oplossing voor biedt nu het werd aangekaart.

Er bestaat ook de mogelijkheid dat het om een soort glitch gaat in de software die het SSD-verbruik aangeeft. Het zou leuk zijn als Apple zich hier op stort en in de nabije toekomst een update voorziet rond dit probleem.

We hebben Apple al om een antwoord gevraagd, en we zullen dit van een update voorzien zodra we iets van het bedrijf horen.

Via Wccftech