Apple bevestigt problemen iPhone 14 Pro camera met TikTok en Snapchat

Een verontrustende bug met de camera van de iPhone 14 Pro camera is bevestigd door Apple en zal binnenkort opgelost worden.

Zoals gemeld door 9to5Mac (opens in new tab), gedeeld op YouTube (opens in new tab) en andere sociale media (opens in new tab), begint het camerasysteem van de iPhone 14 Pro te schudden bij bepaalde apps.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdFSeptember 16, 2022 See more

In een andere YouTube-video gebruikt iemand met de iPhone 14 Pro TikTok terwijl de camera's zo heftig schudden dat de video bijna onscherp wordt. De telefoon maakt ook een zoemend geluid. Soortgelijke video's werden op Twitter gedeeld door Snapchat-gebruikers.

We hebben de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, die op 16 september in de verkoop zijn gegaan, getest met verschillende apps, maar zagen geen problemen. Apple zelf heeft het probleem wel bevestigd aan TechRadar.

"We zijn ons bewust van het probleem en volgende week verschijnt er een bugfix", zei een woordvoerder van Apple in een e-mail. De oorzaak van het probleem weten we echter niet.

Sommige gebruikers van de iPhone 14 Pro vermoeden dat de optische beeldstabilisatie de schuldige is. Een andere optie is dat de telefoon probeert te wisselen tussen de hoofdcamera, ultra-wide en telefotocamera, maar daar niet in slaagt.

(Image credit: Future)

Een dergelijk probleem verwacht je niet van een bedrijf als Apple en zeker niet bij de duurdere iPhone 14 Pro. We hopen daarom dat de fix snel verschijnt.

Aangezien de oorzaak van het probleem onduidelijk is, zijn de gevolgen dat ook. Als de problemen bij de optische beeldstabilisatie zouden liggen, kan het geschud leiden tot permanente schade. We raden daarom aan om de camera niet te gebruiken met apps als TikTok of Snapchat als je problemen ondervindt.

Als je tot slot twijfelt om de iPhone 14 Pro te kopen, dan hebben we hier een lijst van de beste telefoons van 2022. Daar vind je vast een goed alternatief.