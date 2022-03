'Apple bezig met abonnementsdienst voor hardware'

Wat als je in plaats van je volgende iPhone van bijna 1000 euro te kopen, je het zou leasen, zoals je met een auto zou doen?

Bloomberg liet deze week weten dat de techreus uit Cupertino onderzoekt of het mogelijk is om nog een abonnementsdienst te starten naast iCloud, Apple Music, Apple TV+, and Fitness+. In plaats van het aanbieden van digitale diensten en online programma's met online video's van sportgoeroes, zou je met dit abonnement de beschikking krijgen over iPhones en iPads (en misschien andere Apple hardware).

Er is nog weinig bekend over dit plan. De genoemde dienst zou een maandelijks bedrag vragen voor gebruik van de hardware. Het voordeel is, net als met leasing, is dat je de hand kan leggen op een iPhone 13 Pro Max (met een waarde van 1259 euro) zonder in het apparaat te hoeven investeren. Tenminste: voor zolang je het maandelijkse bedrag betaalt. En heb je de telefoon niet meer nodig? Dan zeg je het abonnement weer op.

Het is niet duidelijk of het programma precies hetzelfde werkt als leasen, waarbij je de telefoon aan het einde van de leaseovereenkomst kunt inleveren om een nieuw leasecontract te starten met een vervangende of geüpgradede telefoon, of dat je na het contract de telefoon van Apple kunt kopen tegen de waarde die het bedrijf eraan toekent, of je na het contract de telefoon inlevert zonder extra kosten.

Hoewel dit voor eindgebruikers een makkelijke manier kan zijn om die krachtige nieuwe iPhone of iPad (en misschien een MacBook of Mac Studio) in handen te krijgen, kan het ook een slimme zet zijn voor Apple.

Groter geheel

Het bedrijf beschikt al over een aantal geweldige abonnementsvormen waar ze ieder kwartaal miljarden dollars winst mee maken. Inmiddels zorgen deze abonnementen voor een aanzienlijk deel van de totale omzet (de verkoop van iPhones is nog altijd de koploper op dat vlak).

Apple heeft al een abonnementsdienst voor de iPhone, het iPhone Upgrade Plan, waarbij je voor 35,33 dollar (en hoger) een abonnement afsluit waarbij je er zeker van bent dat je ieder jaar de nieuwste, grootste en beste iPhone in handen krijgt. Die krijg je pas nadat je 12 maanden hebt betaald. Deze dienst is echter nog niet wereldwijd doorgevoerd. Een abonnementsdienst zou je misschien meer flexibiliteit geven, maar het zou ook betekenen dat de telefoon nooit echt van jou zal worden.

Als deze dienst doorgang gaat vinden, zal Apple het aanbod zeker afstemmen op het brede scala aan abonnementsdiensten die Apple al biedt. Het is ook duidelijk dat Apple graag dingen samenvoegt. Denk aan 2020, toen ze Apple One onthulden, dat, op het hoogste niveau (19,95 euro) met daarin Apple Music, Apple TV+, Arcade en 2TB aan iCloud-opslag.

Een win-win?

Sommige trendwatchers zien deze mogelijke service als een pluspunt voor Apple en consumenten. "Dit is een eenvoudige manier om hardware en diensten aan te bieden. [Apple] zou het kunnen starten om andere Apple-hardwareapparaten in een afhaalmenu-formaat op te nemen," vertelde hoofdanalist en voorzitter van Creative Strategies Tim Bajarin ons via e-mail. Hij voegde eraan toe: "Het zou hun klanten ook binden aan een meer voorspelbaar servicemodel voor de lange termijn."

Een dergelijke abonnementsvorm zou de stress kunnen wegnemen die consumenten voelen als hun glimmende en dure iPhones veranderen in de tragere en duidelijk minder waardevolle apparaten van vorig jaar. Het probleem van deze snelle afschrijving kan weggestreept worden tegen de kosten van een abonnement.

Je gebruikt al verschillende abonnementen van Apple. De vraag is, zou je dat uitbreiden naar Apple One Premium Plus (we gokken hier even naar de naam) waarbij je niet alleen de Apple-diensten, maar ook een geleasde iPhone, iPad en (misschien) AirPods, Apple TV-box en MacBook of Mac toevoegt? En wat zou je elke maand betalen voor zo'n service?

Apple heeft geen commentaar gegeven op het Bloomberg-rapport. Apple weigerde Techradar ook commentaar te geven.