'Apple AirPods Pro 2 verschijnt binnenkort met nieuw ontwerp'

De Apple AirPods Pro 2 verschijnt mogelijk eerder dan verwacht, volgens Digitimes (via Macworld). Het bericht citeert bronnen uit de industrie die stellen dat Apple bestellingen met betrekking tot de nieuwe AirPods heeft geplaatst bij Winbond Electronics, en dat de vernieuwde draadloze oortjes in de eerste helft van 2021 zullen verschijnen.

Digitimes zegt dat Winbond naar verwachting een van de leveranciers zal zijn voor een onderdeel in Apple's volgende generatie AirPods Pro. Alles in de berichtgeving wijst in de richting van een release in 2021 voor de AirPods Pro 2. Het is de volgende generatie van de enorm populaire AirPods Pro: volledig draadloze oortjes met ruisonderdrukking.

Eerder beweerde berichtgeving van Bloomberg al dat de AirPods Pro 2 dit jaar zou worden gelanceerd. Het zou daarnaast om een behoorlijke revisie van het ontwerp kunnen gaan, waarbij de herkenbare uitstekende oorstengels van de originele AirPods zouden verdwijnen.

Recentelijk beweerde de Japanse blog MacOtakara dat de AirPods Pro 2 in april 2021 naast de iPhone SE 3 zal verschijnen. Lees ook alles wat we weten over de nieuwe draadloze oortjes van Apple.