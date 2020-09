Android 11 update bevestigd voor sommige Xiaomi smartphones, maar niet de budget toestellen

Iets meer dan een dag nadat Android 11 werd uitgebracht voor Google Pixel-smartphones, heeft de Chinese telefoonmaker Xiaomi de software-update voor twee van zijn smartphones aangekondigd: de Mi 10 en Mi 10 Pro.

Dit zijn de twee meest premium telefoons van het merk van dit jaar (exclusief de Xiaomi Mi 10 Ultra, die buiten China niet verkrijgbaar is) en Android 11 wordt onmiddellijk uitgerold voor de toestellen. Dus als je een van deze telefoons hebt, moet je controleren of je de update nu kunt downloaden.

We moeten wel vermelden dat Android updates soms een paar dagen nodig hebben om wereldwijd uitgerold te worden naar smartphones, dus als je de update nog niet kan downloaden, zit er niets anders op dan wachten.

Er is geen nieuws over Android 11 voor Xiaomi's mid-range en budget telefoons, waarvan er aanzienlijk meer modellen zijn. Het bedrijf heeft vele telefoonlijnen - de Mi-serie is voor high-end toestellen, maar het heeft ook het Black Shark merk voor gaming telefoons, de Pocophone naam voor mid-range toestellen, en de Redmi-serie voor betaalbare telefoons.

Tot nu toe zijn alleen deze twee nieuwste Xiaomi Mi-telefoons bevestigd, maar we kunnen ons voorstellen dat de update van het besturingssysteem na verloop van tijd naar meer telefoons van het bedrijf zal komen.

Xiaomi is het eerste bedrijf (naast Google) dat aankondigt dat zijn telefoons de nieuwe software van Google draaien, maar we verwachten dat veel andere bedrijven zeer binnenkort compatibiliteit zullen aankondigen.

Hoe Android 11 downloaden op je Xiaomi Mi 10

Android 11 op de Xiaomi Mi 10 is eenvoudig te downloaden, tenminste als je MIUI 12 hebt, de nieuwste versie van Xiaomi's software gebaseerd op Android 10.

Ga naar de Instellingen, dan naar Over Telefoon, dan MIUI Versie in de linkerbovenhoek, dan Controleer Op Updates. Als Android 11 klaar is voor je telefoon zal het hier te zien zijn, zo niet dan moet je even wachten.