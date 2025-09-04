Nieuwe Philips Hue Bridge Pro maakt je woning veiliger

Eigenaars van Philips Hue-verlichting worden vandaag getrakteerd op een grote nieuwigheid. Naast de lancering van enkele nieuwe slimme lampen, heeft Philps de Hue Bridge Pro onthuld met een adviesprijs van 89,99 euro. Deze verbeterde versie van de originele Bridge maakt je slimme verlichting niet alleen beter, maar beveiligt ook je woning.

Een veilige brug naar de toekomst

De Philips Hue Bridge Pro is een slanke, volledig zwarte hub en het hart van het Hue-ecosysteem. Naast een dit nieuwe kleurtje biedt hij verbeterde prestaties, capaciteit en snelheid. Met ondersteuning voor maximaal 150 lampen en 50 accessoires biedt de Bridge Pro voldoende ruimte voor zelfs de meest uitgebreide slimme woningen.

De Hue Bridge Pro bevat een processor die vijf keer krachtiger is en heeft een geheugen dat vijftien keer groter is dan dat van de originele Philips Hue Bridge. Dit zorgt niet alleen voor snellere responstijden in het hele systeem, maar maakt het ook mogelijk om meer dan 500 gepersonaliseerde lichtscènes op te slaan.

De Hue Chip Pro in de Bridge voegt nog andere mogelijkheden toe, waaronder op het vlak van thuisbeveiliging. Hue MotionAware is namelijk exclusief beschikbaar met de Hue Bridge Pro en verandert Philips Hue-lampen in bewegingssensoren, zodat je op de hoogte blijft van activiteiten overal in jouw huis, waar je ook bent. Wanneer MotionAware beweging detecteert, kan het onmiddellijk lichtalarmen activeren en meldingen versturen, zodat je op de hoogte blijft en snel kan reageren. De functie wordt geactiveerd door de Hue Bridge Pro te koppelen aan een Hue Secure-abonnement.

Upgraden naar de nieuwe bridge is ten slotte eenvoudig: je kan alle instellingen van een huidige Philips Hue bridge met slechts een paar tikjes overzetten. Ondersteuning voor de combinatie van meerdere bridges in één Bridge Pro komt later in 2025.