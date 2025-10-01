Nuki Smart Locks kunnen voortaan bediend worden met CarPlay-widget

Nuki speelt meteen in op Apple’s nieuwste update. Met iOS 26 kunnen gebruikers nu de status van hun Nuki-apparaat op het scherm van hun auto bekijken, vergrendelen en ontgrendelen, zonder hun iPhone te moeten bedienen. De nieuwe Nuki CarPlay-widget maakt snelle statuscontroles en directe bediening vanuit de auto mogelijk. Deze functies zijn vanaf vandaag beschikbaar met de Nuki-app met versie 2025.10.1.

Statuscontroles en vergrendelingsacties

Wat kan de nieuwe CarPlay-widget precies? De interactieve Nuki-widgets waren al voor iOS 26 beschikbaar op smartphones en smartwatches. Deze kleine maar krachtige aanpasbare displays geven in realtime belangrijke informatie weer en maken het mogelijk om directe acties uit te voeren zonder de app te openen. De nieuwe Nuki-widget voor autoschermen ondersteunt twee belangrijke functies: het weergeven van statusinformatie en het uitvoeren van vergrendelingsacties, niet alleen voor het Smart Lock, maar ook voor de Nuki Opener. Met deze oplossing kan je via de intercom de gebouwingang, en ook bijvoorbeeld garagedeur, tuindeur, knop openen.

Met de CarPlay-widget kan je vanaf het scherm in de auto snel controleren of je deur vergrendeld of ontgrendeld is. Als er een deursensor is aangesloten, geeft de widget ook aan of de deur open of dicht is. Ook de batterijstatus wordt weergegeven. Er kunnen maximaal twee vergrendel- en ontgrendelacties aan de widget worden toegevoegd. Een simpele tik op het autoscherm activeert de actie onmiddellijk.

Compatibel met meer dan 800 automodellen

De nieuwe Nuki-widget is beschikbaar voor alle iOS-gebruikers met een Nuki Smart Lock of Nuki Opener. Hij is beschikbaar met de nieuwste Nuki-app-versie 2025.10.1. Vereisten: iOS 26 en een auto die CarPlay ondersteunt, momenteel zijn dat al meer dan 800 automodellen. Een overzicht met compatibele merken kan je hier bekijken.