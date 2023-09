Waarom de Apple Watch 9 nog steeds geen match zal zijn voor Garmin

Nog even en dan gaat Apple weer helemaal los. De iPhone 15, Apple Watches en weet ik veel wat nog meer worden volgende week bekendgemaakt. We zijn in dit artikel vooral geïnteresseerd in de Apple Watch Ultra 2 en de Apple Watch Series 9, en vooral in relatie tot Garmin.



Wellicht denk je dat deze twee merken niet verder van elkaar konden afstaan, maar schijn bedriegt. De Apple Watch Ultra van vorig jaar was overduidelijk een poging om een slag te maken in de markt voor outdoorhorloges die al jarenlang wordt gedomineerd door Garmin.



Daarnaast bevatten de beste Garmins ook veel features van "gewone" smartwatches. Ze blijven al lang niet meer alleen in hun eigen niche. Zo komt er een update naar de Apple Watch Ultra in de hoop dat die daardoor kan concurreren met de beste Garmin-horloges.



Er komen topografische kaarten met informatie over paden, zoals heuvels, hoogte, moeilijkheidsgraden en meer. Dit moet de Apple Watch Ultra (en waarschijnlijk ook de Ultra 2) aantrekkelijker maken voor hikers en duursporters die daarvoor alleen maar voor Garmin zouden gaan.



Toch denk ik dat de Garmin nog steeds de absolute koning is als het aankomt op smartwatches en dit is waarom.

Superieure batterijduur

De grootste reden om voor (eender welke) Garmin te gaan in plaats van een Apple Watch is de batterijduur. Ze zeggen wel eens dat je geen Apples met peren moet vergelijken, maar ook niet met Garmins want dan is de uitslag bijna vernederend.



We hebben natuurlijk nog niet de nieuwste Apple Watch kunnen testen, maar we kunnen er vergif op innemen dat ze niet opeens de dagenlange achterstand in batterij gaan inhalen. En vergeet niet: het is letterlijk een verschil van dagen, misschien zelfs weken.



We gaan ze zo direct mogelijk vergelijken: de Apple Watch Ultra vs. Garmin Fenix 7. De Apple Watch Ultra heeft twee keer zoveel batterij als de Apple Watch Series 8. Dit komt neer op 36 uur en als je de batterijbesparende modus inschakelt, dan gaat je smartwatch zo'n 60 uur mee. Daarnaast zegt Apple dat met GPS ingeschakeld de Apple Watch Ultra 12 uur meegaat.

Voor pure smartwatchprestaties is dit best prima, maar dan komen de Garmins. Met de Garmin Fenix 7 kan je 57 uur lang GPS gebruiken met een volle batterij. Hij gaat 18 dagen mee in de standaardmodus en met de batterij besparende modus maar liefst 57 dagen. Dan hebben we het niet eens gehad over het feit dat je met sommige Garmin-modellen ook nog eens de smartwatch kan opladen door middel van zonne-energie. De Garmin Instinct 2 Solar kan technisch gesproken oneindig doorgaan op één keer opladen, mits je genoeg in de zon loopt.



De Garmin Instinct Crossover Solar, die ik heb en waar ik totaal niet elke week over schrijf, heeft zoals andere Garmins ook een Expeditie-modus waarbij de smartwatch elk uur contact maakt met GPS om je locatie te tracken en door te geven. Het is volgens Garmin dan ook mogelijk om maar liefst 327 dagen te dragen zolang je 3 uur per dag in de zon loopt.

Lang verhaal kort: met Garmin hoef je niet bang te zijn dat je elke avond je horloge aan de oplader moet leggen. Vaak vergeet ik al om mijn smartphone op te laden, laat staan het horloge. Als je slaap wilt tracken, dan moet je het horloge overdag opladen terwijl je hem nog actief gebruikt. Heel handig is het allemaal niet.

Meer keuze

Garmin maakt al jarenlang wearables en in vergelijking komt Apple pas net om de hoek kijken. Het oorspronkelijke doel van Garmin was pure navigatie, maar ze zijn uitgegroeid tot een merk dat geschikt voor allerlei soorten sporten.

Het bedrijf is vooral bekend om zijn speciale sporthorloges (zoals de Forerunner- en Fenix-serie) en slanke fitnesstrackers, waaronder de Garmin Fenix 7. De komst van de Garmin Venu 2 (en de Venu 2 Plus) zorgde voor een grotere stap in de klassieke smartwatchmarkt waar merken zoals Apple en Samsung zich bevinden. Met de aankondiging van de Venu3 en Venu3S wordt dat aantal alleen nog maar belangrijker.

De andere voornaamste reden waarom het verstandig is om voor een Garmin te kiezen in tegenstelling tot een Apple Watch is dat een Garmin fantastisch werkt met zowel iOS als Android, terwijl de Apple Watch logischerwijze is gemaakt voor en door Apple.



Garmin horloges gaan belachelijk lang mee, dus als je ooit van een Samsung Galaxy S23 Ultra besluit om over te stappen op de iPhone 15 dan ben je ervan verzekerd dat jouw smartwatch nog steeds naar behoren werkt. Andersom is dat minder vanzelfsprekend.