De Apple Watch krijgt volgens leaks de grootste upgrade in jaren

De volgende versie van de Apple Watch zal naar verwachting in september lanceren samen met de iPhone 15 en andere apparaten, net als in voorgaande jaren. De upgrades voor de standaard Apple Watch-serie zijn meestal vrij minimaal, maar een nieuw verslag claimt dat er dit jaar gebruik zal worden gemaakt van een nieuwe processor die voor een flinke snelheidsboost moet zorgen.

De beste Apple Watches hebben sinds de S6-chip eigenlijk steeds dezelfde snelheden gehad en die chip kwam in 2020 uit op de Apple Watch Series 6. De S6-chip en de opvolgende S7- en S8-chips zijn allemaal gebaseerd op Apple's A13 Bionic-processor die oorspronkelijk is ontworpen voor de iPhone 11. Ook de horloges van vorig jaar, de Apple Watch 8 , Apple Watch SE 2 en Apple Watch Ultra , draaien dus nog op zo'n processor.

Een nieuw verslag van Bloomberg’s Mark Gurman claimt echter dat de nieuwe S9-processor in de Apple Watch Series 9 een “grote verbetering” zal zijn. Dat maakt dit de eerste betekenisvolle processor-upgrade voor de Apple Watch sinds de S6.

Met een nieuwe processor voor de Apple Watch Series 9 en volgens geruchten ook een Apple Watch Ultra 2, lijken we dit jaar een mooi aanbod aan nieuwe horloges van Apple te krijgen. We moeten hierbij wel vermelden dat Gurman ook claimt dat er ondanks de aanwezigheid van een Ultra 2 geen sprake zal zijn van een SE 3 dit jaar. De beste goedkope Apple Watch krijgt namelijk eerder elke twee jaar een update dan elk jaar.

Het nieuwe besturingssysteem genaamd watchOS 10, dat is ontworpen voor de Apple Watch Series 9, werd al onthuld tijdens Apple’s WWDC-keynote-speech in juni 2023. Het nieuwe besturingssysteem bevat geüpdatete hulpmiddelen en statistieken voor tijdens het fietsen, een hernieuwde nadruk op widgets en nieuwe wijzerplaten, waaronder een geanimeerde wijzerplaat met Snoopy erop.

Conclusie: Een flinke snelheidsboost

(Image credit: Apple)

Tijdens onze review van de Apple Watch Series 8 van vorig jaar waren we over het algemeen vrij positief over de smartwatch en gaven we hem dan ook vier sterren. We waren echter wel teleurgesteld door het feit dat dit de kleinste Apple Watch-upgrade in jaren was. Apple staat dan ook wel bekend voor zijn kleine jaarlijkse veranderingen in plaats van dat het bedrijf een aantal jaar wacht en vervolgens drastisch veranderde producten uitbrengt. We hadden eigenlijk dus ook verwacht dat dit patroon zich ook in 2023 zou voortzetten.

Als we Gurman moeten geloven, dan hebben we het dit keer misschien toch verkeerd ingeschat. Als de Apple Watch Series 9 echt over een krachtigere processor zal beschikken, dan is dat geweldig nieuws. De Watch heeft namelijk onderhand toch wel echt iets nodig om te kunnen blijven concurreren met zijn Android-rivalen. Samsung heeft namelijk recentelijk ook al een nieuwe Snapdragon-chip toegevoegd aan zijn Samsung Galaxy Watch 6 -serie, dus het zou fijn zijn om te zien dat Apple inderdaad blijft concurreren en niet gewoon stil blijft zitten.

In de tussentijd kan je in ieder geval onze vergelijking van de Samsung Galaxy Watch 6 vs Apple Watch Series 8 bekijken om te zien hoe de huidige modellen van beide bedrijven zich tot elkaar verhouden.