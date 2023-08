Garmin presenteert nieuwe Venu3 en Venu3S smartwatches

Garmin lanceert vandaag de Venu 3 en de Venu 3S Health smartwatches, ontworpen om jouw gezondheids- en sportdoelen te behalen. Met geavanceerde sportinzichten, een prachtig AMOLED display en een indrukwekkende batterijduur is de Venu 3 serie gemaakt om gebruikers een beter beeld te geven van hun algemene gezondheid. Nieuw zijn de functies speciaal voor rolstoelgebruikers, met specifieke rolstoelworkouts en het bijhouden van pushes per dag.

Blijf nog beter verbonden met een ingebouwde speaker en microfoon, waardoor je telefoongesprekken direct vanaf je pols kan voeren of berichtjes kan beantwoorden (indien verbonden met een geschikte Apple® of Android™ smartphone). Beschikbaar in twee formaten en zo comfortabel dat je hem dag en nacht kunt dragen, de Venu 3 kan tot wel 14 dagen op één accuduur in de smartwatch modus. Omdat je de watch in de nacht niet hoeft op te laden, kun je deze 24/7 dragen en krijg je een goed inzicht in tal van interessante data zoals je stressniveau, Body Battery™ en slaapscore. Nieuw bij de Venu 3 is geavanceerde gepersonaliseerde slaap coaching en het detecteren van dutjes.

(Image credit: Garmin)

Nieuwe functies

Slaapcoach: Ontvang elke ochtend je slaapscore en coaching hoeveel slaap is aangeraden voor jouw optimale gezondheid. De Venu 3 meet verschillende slaapstadia, dutjes en andere data zoals Pulse Ox en hartslagvariabiliteit (HRV) status.



Morning report: Ontvang elke ochtend een overzicht van je slaap, herstel HRV status en nog veel meer. Je kunt het report aanpassen naar jouw wensen.



Dutjesdetectie: Meet niet alleen in de nacht je slaap, maar registereer ook je dutjes en zie hoe je lichaam hiervan profiteert. Je krijgt zelfs advies over de ideale lengte van jouw dutje.



Verbeterde Body Battery: Hou gedurende de hele dag je energieniveau bij en zie wanneer je even gas terug moet nemen om het meeste uit je dag te halen. Je ontvangt veel details welke invloed je slaap, dutjes, dagelijkse activiteiten en verhoogde stress hebben op je energieniveau.

Rolstoelmodus: Hou je dagelijkse pushes bij en ontvang rolstoel-bewegingsmeldingen en andere rolstoel specifieke sport-apps en workouts. We hebben veel van onze algoritmes opnieuw bekeken en zodanig aangepast dat ze belangrijke inzichten geven aan rolstoelgebruikers.

(Image credit: Garmin)

Workoutvoordeel en hersteltijd: Begrijp beter hoe je lichaam reageert op een training en hoelang je moet herstellen voor je volgende training.



Intervaltraining: Creëer een intervaltraining voor hardlopen of fietsen direct op je watch.



Meditatie: Volg gesproken meditatie instructies die je helpen stress en onrust te verminderen. Start diverse meditatie-sessies met audiovisuele begeleiding vanaf je pols. Je hoort niet alleen het omslaan van de branding of het ruisen van bladeren, je ziet het ook op je watch.

Ingebouwde speaker en microfoon: Bel direct vanaf je watch (indien verbonden met een smartphone) of gebruik je voice assistent. Met een gekoppelde Android smartphone kun je ook foto’s op je watch zien en op berichtjes reageren vanaf je watch.



Aanpasbare lettergrootte: Kies tussen een groot of klein lettertype voor je berichten en workout data.

(Image credit: Garmin)

Blijf verbonden

Gezond leven

Met uitgebreide gezondheid en welzijnsstatistieken is de Venu 3 de perfecte smartwatch voor iedereen die gezond door het leven wil gaan. Met een dagenlange batterijduur hoef je de watch niet tijdens de nacht op te laden en heb je 24/7 inzicht in belangrijke gezondheidsstatistieken. De Venu 3 meet je hartslag, Pulse Ox, stress en body battery levels. Terwijl je slaapt meet de Venu 3 je hartslag variabiliteit, zodat je beter inzicht krijgt in je algehele gezondheid. Je ontvangt inzicht en tips om beter te slapen, hoelang het ideale dutje is en hoe je de effecten van een jetlag kan beperken.

Lekker bewegen

Met meer dan 30 ingebouwde sportapps kan ook de sportieveling goed uit de voeten met de Venu 3. Of je nu gaat wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen of je wilt sporten in je rolstoel, de Venu 3 heeft talloze sport specifieke functies. De watch heeft zelfs voorgeladen geanimeerde workouts zoals krachttraining, HIIT, pilates en yoga aan boord. Daarnaast kun je je eigen workout creëren met meer dan 1600 verschillende oefeningen in de Garmin Connect™ app.

Communicatie

Het leven is druk en daarom helpt de Venu 3 je een handje. Je kunt niet alleen direct bellen vanaf je pols, maar je ontvangt ook e-mails, berichtjes en alerts van je smartphone. Veiligheids- en trackingfuncties zorgen ervoor dat je met een gerust gevoel op pad kunt. Als de watch een ongeluk detecteert dan stuurt de watch automatisch een bericht naar je naasten met je exacte locatie. Ook kun je handmatig een hulpbericht versturen3 via de Assistance functie, wanneer je je bijvoorbeeld onveilig voelt.

Dankzij contactloos betalen met Garmin Pay kun je ook betalen zonder betaalpasje en kun je bovendien makkelijk inchecken in het OV. Daarnaast kun je jouw favoriete playlist downloaden en afspelen via Spotify®, Amazon Music en Deezer (abonnement nodig) zodat je ook zonder telefoon in de buurt muziek kunt luisteren. Ook kun je apps, watch faces en nog veel meer downloaden van de Connect IQ™ store.