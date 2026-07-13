Update voor Garmin-horloges fixt problemen met belangrijke functie

Garmin-horloges staan in de eerste plaats bekend om hun uitgebreide sporttracking. Daarnaast hebben sommige modellen nog handige slimme functies, zoals de lokale muziekopslag en contactloos betalen. Vooral dat laatste is voor velen een must. Zo kan je zonder telefoon of portemonnee op pad en alsnog iets kopen in de winkel of op restaurant.

Als je contactloos wil betalen met een compatibel Garmin-horloge, moet je gebruikmaken van Garmin Pay. Deze eigen betaalsoftware van het bedrijf werkt relatief eenvoudig en met veel banken, maar dan moet je natuurlijk wel eerst je bankkaart toevoegen. Daar ging het echter soms mis. Sommige horloges crashten namelijk tijdens dit proces zonder duidelijke reden in softwareversie 15.12. Daarvoor heeft Garmin nu een oplossing.

De mogelijke crashes bij Garmin Pay worden opgelost in bètaversie 15.13. Deze update is beschikbaar voor de Instinct 3 (inclusief Solar / Tactical), Instinct E en Instinct Crossover AMOLED.

Latest Videos From Watch full video here:

Garmin zegt dat deze software-update dit specifieke probleem oplost: crashes wanneer je een betaalpas aan Garmin Pay toevoegt. Gewoonlijk zijn er meerdere wijzigingen in een update, maar in dit geval gaat om een snelle tussentijdse update voor Garmin Pay.

Als je een van deze Garmin-horloges hebt en problemen met Garmin Pay ondervindt, kan je ten slotte bètaversie 15.13 downloaden door in de instellingen "systeem" te navigeren. Vervolgens ga ja naar "controleren op updates" en daarna "software-update". Je moet hiervoor wel aangemeld zijn voor het bètaprogramma.