Strava begint rechtszaak tegen Garmin: dit zijn de mogelijke gevolgen voor jou

Strava en Garmin lijken een juridische strijd te gaan voeren die ertoe kan leiden dat je smartwatch bepaalde trainingsfuncties verliest. Het kan zelfs dat bepaalde Garmin-producten uit de winkelrekken verdwijnen.

Wat is er aan de hand? Strava heeft Garmin in de VS voor de rechter gedaagd omdat het beweert dat het merk inbreuk heeft gemaakt op de patenten van Strava en een samenwerkingsovereenkomst heeft geschonden die beide partijen in 2015 hadden gesloten (gespot door DC Rainmaker).

De patenten hebben betrekking op de segmenten- en heatmapfuncties van Strava, waarmee hardlopers en fietsers hun prestaties op verschillende delen van routes kunnen vergelijken en routes kunnen zien die populair zijn bij anderen.

Garmin en Strava bieden beide variaties op deze functies, maar Strava stelt dat de versies van Garmin in strijd zijn met hun overeenkomst. Strava eist daarom niet alleen een schadevergoeding, maar heeft ook een gerechtelijk bevel aangevraagd om Garmin te verbieden producten te verkopen die deze functies ondersteunen, waaronder in feite alle horloges, fietscomputers en het Connect-platform.

Het is dus verstandig om af te wachten hoe het geschil zich ontwikkelt voordat je een nieuwe Garmin-smartwatch koopt.

Strava's heatmap (Image credit: Strava)

Wat zijn de volgende stappen?

Op het moment van schrijven bevinden we ons nog in een vroeg stadium van deze rechtszaak. Dat betekent dat er nog geen apparaten of functies zijn getroffen. De kans bestaat dat de bedrijven tot een akkoord komt voordat hun geschil voor de rechter komt.

In een verklaring aan The Verge beweert Strava echter dat Garmin herhaaldelijke pogingen van Strava om deze inbreuk informeel op te lossen heeft afgewezen. Daardoor werd Strava gedwongen om een rechtszaak aan te spannen.

Als apparaten worden verboden, bestaat de kans dat ze niet voorgoed verdwijnen. In plaats daarvan kan het lijken op wat er gebeurde met de Apple Watch nadat deze betrokken was bij een patentbreuk omtrent bloedzuurstofsensoren. In dit geval kon Apple de functie via een software-update uitschakelen en zijn apparaten blijven verkopen.

(Image credit: Blue Pixl Media)

Als een rechter een beslissing neemt in het voordeel van Strava met betrekking tot een verkoopverbod, zou Garmin bepaalde functies kunnen uitschakelen om hun smartwatches te kunnen blijven verkopen. Ook Garmin Connect kan dan aangepast worden door middel van een software-update. Zo ver zijn we echter nog niet.

De heatmap-functie van Garmin dateert uit 2013 en is dus ouder dan de patenten uit 2014 en 2016 die Strava in zijn rechtszaak noemt. Wat betreft de segmentenfunctie: Garmin introduceerde deze in 2013, nadat Strava in 2011 een patent had aangevraagd.

We zullen moeten afwachten wat er in deze zaak gebeurt. Aangezien rechtszaken zoals deze vaak jaren kunnen aanslepen, hoef je momenteel niet te vrezen dat je geen Garmin-horloge meer zal kunnen kopen of dat bepaalde functies niet meer zullen werken.