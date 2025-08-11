Nieuwste Pixel Watch 4 leaks tonen misschien wel het meest gedetailleerde beeld tot nu toe van de nieuwe sensoren en het aangepaste oplaadsysteem
De Pixel Watch 4 wordt vrijwel zeker samen met de Pixel 10-serie en de Pixel Buds 2a onthuld op woensdag 20 augustus, al heeft Google alleen de datum bevestigd, niet welke producten precies worden gelanceerd. Een nieuwe leak geeft ons nu echter meer informatie over de smartwatch.
Afbeeldingen die op Reddit zijn geplaatst (via 9to5Google) tonen wat lijken op officiële marketingbeelden voor de Pixel Watch 4, met details over verbeterde duurzaamheid, batterijduur en nauwkeurigheid van activiteitentracking dankzij een “Gen 3 sensorhub”.
Dat zou een upgrade zijn ten opzichte van de sensoren in de Google Pixel Watch 3, en moet zorgen voor meer precisie bij metingen zoals de hartslag. Dit weten we natuurlijk pas zeker zodra we het horloge daadwerkelijk in handen hebben.
We krijgen ook opnieuw een blik op het vrij opvallende oplaadsysteem dat eerder al opdook in een lek, waarbij de laadcontacten zich aan de zijkant van de horlogekast bevinden. Het lijkt erop dat dit de manier wordt waarop je de Pixel Watch 4 kunt opladen.
'Technologische vooruitgang'
Zoals te verwachten valt, staat er in het marketingmateriaal veel positief taalgebruik. Het horloge zou “significante technologische verbeteringen” bieden ten opzichte van zijn voorganger, gecombineerd met een “premium, verfijnd design”.
De batterijduur wordt vermeld als 30 uur op één keer opladen, wat naar verluidt een verbetering van 25% is ten opzichte van het huidige model. Een betere batterijduur werd in eerdere lekken al genoemd, dus we zijn op dat vlak voorzichtig optimistisch.
Er wordt ook melding gemaakt van de twee verwachte horlogeformaten, 41 mm en 42 mm, terwijl er tevens wordt gesproken over Gemini-integratie en “dual frequency”-gps. Dit suggereert dat de smartwatch nauwkeuriger en sneller zijn locatie kan bepalen.
Samen met de andere informatie die de afgelopen dagen is uitgelekt, lijkt de Pixel Watch 4 een aantrekkelijke optie te kunnen worden zodra deze officieel wordt bevestigd. Wellicht verdient het ook plekje op onze lijst met de beste smartwatches.
