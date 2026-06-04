Grote Garmin-update onderweg: deze oudere horloges krijgen hem niet

Garmin heeft een nieuwe update aangekondigd voor zijn horloges, maar helaas krijgt alleen een selectie van recente modellen nieuwe features.

Gadgets and Wearables spotte dat de Q2 2026-update niet alleen beschikbaar wordt gemaakt voor Garmin-horloges, maar bijvoorbeeld ook voor fietscomputers. De update wordt nu uitgerold (gedurende de "komende weken", dus het kan even duren voordat hij op je apparaat verschijnt).

Wat voor nieuwe features zijn er geïntroduceerd? Voor golf is er bijvoorbeeld 'Approach CT1 tag'-compatibiliteit toegevoegd aan bepaalde horloges. Dat betekent dat die apparaten kunnen verbinden met Garmins NFC-golfclubtags (om verschillende statistieken te kunnen tracken tijdens het golfen).

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De onderstaande horloges genieten van die nieuwe feature dankzij de Q2-update:

Fenix 8

Fenix 8 Pro

Enduro 3

Tactix 8

Quatix 8

Quatix 8 Pro

D2 Mach

Andere features die op sommige horloges al aanwezig waren, worden via deze update nu ook naar andere Garmin-modellen gebracht. Dat geldt onder andere voor 'Premium Golf Features' (via de 'Garmin Golf Membership'). Die features zullen nu bijvoorbeeld ook beschikbaar worden gemaakt op de Garmin Venu 4, Vivoactive 6 en D2 Air X15.

Als je een Garmin Instinct 3, Instinct Crossover AMOLED of Instinct E gebruikt, dan krijg je dankzij de update toegang tot de 'Stocks Tracker'- en 'Mobility Activity'-features. Die horloges krijgen daarnaast ook de 'Workout Execution Score'-functionaliteit, behalve in dit geval de Garmin Instinct E.

Recovery Mode voor softwareproblemen

(Image credit: Garmin)

Er is ook een nieuwe 'Recovery Mode'-feature. Dit is een modus waarmee je het horloge kan laten herstellen als er een software-glitch plaatsvindt. Volgens Gadgets and Wearables komt deze functie naar verschillende horlogereeksen binnen Garmins line-up. Het gaat om onder andere de Venu 4, Venu X1, Vivoactive 6, D2 Air X15, Forerunner 570 en 970, plus de Fenix 8-modellen en de Fenix E.

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Voor fietscomputers introduceert de Q2-update ondersteuning voor het verbinden van compatibele e-bikes met slimme systemen van Bosch aan je Edge-fietscomputer. Hierdoor kan je dingen zoals batterijniveau, kracht en trapfrequentie, plus slimme routes op basis van het bereik van je fiets bekijken op de fietscomputer. Verder wordt ook 'On-device Gear Tracking' toegevoegd aan die Edge-fietscomputers.

Sommige eigenaars van relatief recente Garmin-horloges zullen echter teleurgesteld zijn, want niet elk model krijgt deze nieuwe features. Zo is er niets nieuws voor de Venu 3, Vivoactive 5 of Fenix 7-modellen (plus nog meer andere modellen).

Dat betekent niet dat Garmin ondersteuning voor deze iets oudere modellen volledig stopt. Ze krijgen misschien geen nieuwe features, maar wel nog gewoon bugfixes en dergelijke. Dat is misschien een schrale troost, zeker gezien de prijzen van sommige van deze apparaten.