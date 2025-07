Garmin voorziet meerdere smartwatches van een grote Google Maps-upgrade

Wanneer je van een mooie wandeling in de buitenlucht wil genieten, heb je niet altijd zin om continu met je telefoon in je hand te lopen. Bij hardlopen of fietsen kan een telefoon ook echt een afleiding zijn. Soms moet je echter wel weten waar je precies heen moet en dan is navigatie op een smartwatch toch wel een handige oplossing.

Als je een Garmin-horloge hebt, heb je op dat vlak nu misschien een nieuwe optie. Garmin heeft namelijk eindelijk Google Maps aan de app store voor zijn horloges toegevoegd. Het idee is dat je nu dus stapsgewijze navigatie om je pols krijgt en daardoor je telefoon gewoon lekker in je broekzak of tas kan laten.

De app wordt ondersteund op meerdere populaire modellen zoals Garmins Venu 3-, Vivoactive 5- en Fenix 8-smartwatches, en nog veel meer modellen (onderaan dit artikel vind je een volledige lijst van de ondersteunde modellen).

In een persbericht gaf Susan Lyman, Vice President van Consumer Sales en Marketing bij Garmin, aan: "Of je nou een nieuwe stad verkent, een hardloopsessie in kaart wil brengen of casual een stukje wil fietsen met vrienden, de Google Maps-app in de Connect IQ-store stuurt gebruikers in de goede richting."

Lyman voegde verder nog toe: "De stapsgewijze notificaties zullen een gamechanger zijn voor mensen die handsfree willen blijven en hun telefoon in hun broekzak willen houden."

Snelle routebeschrijvingen om je pols

(Image credit: Breslavtsev Oleg / Shutterstock)

Garmin zegt dat deze toevoeging handig zal zijn voor zowel gewoon voetgangers als echte fitnessfans. Als je gaat wandelen met Maps, zal je Garmin-horloge zachtjes trillen wanneer je een afslag moet maken. Als je de app aantikt, toont deze ook de volgende drie afslagen.

Als je een stukje wil hardlopen of fietsen, kan je ook nog steeds je gebruikelijke fitnessmetingen uitvoeren terwijl je de juiste kant op wordt gestuurd door Google Maps. Wanneer je klaar bent met je sessie, kan je de data van je activiteit in Garmin Connect synchroniseren met third-party Android-apps voor gezondheid en fitness via Google Health Connect.

Garmin is zeker niet het eerste bedrijf dat een feature zoals deze toevoegt aan zijn horloges, maar het is hoe dan ook een welkome toevoeging. De Apple Maps-app op Apple Watch-modellen biedt bijvoorbeeld ook een vergelijkbare functie en dit is perfect voor wanneer je gewoon even een routebeschrijving wil zien zonder daar je telefoon steeds voor uit je zak te moeten halen. Dat is niet alleen ideaal wanneer je dus bijvoorbeeld aan het hardlopen bent, maar ook als je gewoon in een drukke stad je telefoon veilig opgeborgen wil houden.

Als dit voor jou als een fijne toevoeging klinkt, dan is het goed om te weten dat je de Google Maps-app nu gratis kan downloaden in de Garmin Connect IQ-store.

Alle ondersteunde Garmin-horloges: