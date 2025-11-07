Garmin plant een Spotify Wrapped-achtig jaaroverzicht van je fitnesshoogtepunten in 2025

Jouw fitnessjaar

Ben je van plan een nieuwe sporthorloge te kopen? Hier zijn een paar dingen waar je op moet letten voordat je je keuze maakt. (Beeld: Future / Matt Evans)

Jaaroverzichten zijn tegenwoordig helemaal in, denk maar aan Spotify Wrapped in de muziekwereld, maar Garmin-gebruikers moesten het tot nu toe zonder doen. Dat lijkt echter te gaan veranderen, want volgens een nieuw lek werkt het bedrijf aan een jaarlijks overzicht van je fitnessstatistieken, zodat je beter kunt zien hoe je het de afgelopen 12 maanden hebt gedaan.

De functie heet Garmin Connect Rundown en werd voor het eerst opgemerkt door de fitnesswebsite the5krunner. Volgens dat medium zal Garmin’s nieuwe functie gebruikmaken van verschillende categorieën en prestaties om je sportjaar samen te vatten.

Wat betreft je favoriete activiteit: die krijgt in Garmin Connect Rundown een eigen overzicht met extra details. De functie toont je populairste activiteit, het totaal aantal keren dat je die activiteit hebt uitgevoerd, je maandelijkse statistieken, en het maximumaantal herhalingen dat je op één dag hebt gedaan.

Naast je intensieve workouts geeft Garmin Connect Rundown ook inzichten in je herstel en welzijn. Zo krijg je informatie over de gemiddelde duur en score van je nachtrust, plus je hoogste slaapscore van het afgelopen jaar. Ook je ‘Body Battery’-statistieken worden vermeld, waaronder je gemiddelde dagelijkse energie-opbouw, -afname en hoogste waarde.

Waarschijnlijk zal Garmin Connect Rundown in de toekomst beschikbaar komen in de Garmin-app, al is er nog geen officiële releasedatum bekend. De statistieken worden weergegeven via een combinatie van grafieken en tekst, en je kunt je resultaten delen met vrienden of op sociale media.

De beste Garmin-horloges bieden nu al ochtend- en avondrapporten die je activiteiten van de afgelopen dag samenvatten. Garmin Connect Rundown lijkt dan ook een logische uitbreiding van dat concept. Door je vooruitgang over het afgelopen jaar te kunnen bekijken, krijg je een beter beeld van je huidige conditie en van hoe die zich mogelijk verder zal ontwikkelen.

