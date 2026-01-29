Garmin-horloges ondervinden verbindingsproblemen na software-update: zo los je het op

Garmin Connect, de app voor Garmin-horloges, veroorzaakt problemen bij iPhone-gebruikers. Door de laatste update zijn de smartwatches van veel gebruikers zijn losgekoppeld van de dienst en wordt de data niet meer gesynchroniseerd. Het probleem zou zich bij verschillende gebruikers hebben voorgedaan met de updates 5.21 en 5.21.1. Dit wordt onder andere gemeld op Reddit, zoals opgemerkt door Gadgets & Wearables. Gebruikers zijn geërgerd door de storing en het feit dat Garmin Connect niet meer werkt met hun bestaande apparaten.

Op Reddit schreef gebruiker Fantastic-Class-8252: “Ik heb zojuist mijn app op de iPhone bijgewerkt en nu zegt hij dat ik geen horloge heb dat met de app is verbonden!” Dat werd bevestigd door andere gebruikers, waaronder PrimaryHuckleberry11, die in een ander bericht zei: “Ik heb vandaag mijn iPhone bijgewerkt en nu zijn alle apparaten uit de app verdwenen.”

Overigens lijken de problemen zich te beperken tot iOS, aangezien Android-gebruikers van Garmin Connect aangeven dat hun app wel normaal werkt. Dat suggereert dat het probleem ligt in de manier waarop de Garmin Connect-app communiceert met een bepaald onderdeel van iOS. Garmin zelf heeft momenteel nog geen officiële reactie gegeven op de problemen.

Wat kan je hieraan doen?

Sommige gebruikers hebben oplossingen gepost in de reacties van de Reddit-berichten. Een gebruiker legde bijvoorbeeld uit dat hij eerst zijn toestel uit de webapp van Garmin Connect moest verwijderen. Daarna verwijderde hij het uit de lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten in de iOS-instellingen. Toen dat eenmaal was gebeurd, kon hij zijn apparaat opnieuw toevoegen in de Garmin Connect-app.

Voor anderen was de oplossing iets anders. Een gebruiker stelde voor om de Garmin Connect-app te openen en, terwijl deze naar verbonden apparaten zoekt, over te schakelen naar het instellingenscherm op je Garmin-horloge en naar Connectiviteit > Telefoon > Telefoon koppelen te gaan. Hierdoor zou je horloge in de app moeten verschijnen, waarna je het als een nieuw apparaat in Garmin Connect kunt instellen.

Dit werkt echter niet voor iedereen. Het probleem lijkt ook van invloed te zijn op meerdere Garmin-horloges, dus de oplossing kan per model verschillen. Als jij met bovenstaand probleem kampt, probeer dan zeker deze twee oplossingen. Pruts je liever niet te veel met je horloge? Dan zal je moeten wachten tot Garmin het probleem oplost met een nieuwe update.