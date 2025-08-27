Garmin Fenix 8 ontvangt een hoop nieuwe functies, waaronder eentje die er al lang had moeten zijn

Als je op zoek bent naar een van de beste Garmin-horloges, dan is de Garmin Fenix 8 zonder twijfel een uitstekende keuze. Ondanks dat het een van de beste smartwatches op de markt is, blijft de Fenix 8 niet bij de pakken neerzitten, want een nieuwe update heeft verschillende nieuwe functies toegevoegd. Software-update 17.28 is namelijk nu beschikbaar en introduceert onder andere een functie die eigenlijk al aanwezig had moeten zijn toen de Fenix 8 in augustus 2024 op de markt kwam.

De meest opvallende toevoeging is Running Economy. Deze functie analyseert je hardlooptechniek, waaronder paslengte, tempo en hartslag, en biedt een nieuwe functie genaamd Step Speed Loss, die kijkt hoeveel snelheid je bij elke voetstap verliest. Dat maakt Running Economy een handige maatstaf om inzicht te krijgen in je hardloopniveau, hoewel hiervoor wel een compatibele hartslagmeter nodig is.

Daarnaast heeft Garmin verschillende nieuwe functies toegevoegd die hardlopers en atleten in meerdere disciplines kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan de Garmin Triathlon Coach, Running Tolerance, Projected Race Time, Suggested Finish Line en nog veel meer.

Gratis nieuwe functies

(Image credit: Garmin)

Als het gaat om inzicht in je rust, herstel en slaap, voegt de nieuwe Evening Report-functie een nieuwe laag van analyse en inzicht toe aan de Fenix 8. Dit rapport geeft een overzicht van je dag en laat je alles zien wat er binnenkort op het programma staat, van trainingen tot agenda-afspraken.

Er is ook een nieuw Smart Wake Alarm, dat bedoeld is om je binnen een bepaalde tijd uit bed te halen zodra je in een lichte slaapfase bent. Veel concurrerende smartwatches hebben deze functie en omdat dit lange tijd ontbrak op de Fenix 8, voelde het apparaat een beetje achterhaald aan. Het is iets dat het horloge eigenlijk vanaf het begin had moeten hebben.

De update van de Fenix 8 is enorm. Het is ten slotte het vermelden waard dat deze update nog multisporttrainingen, aangepaste focusmodi, dagelijkse samenvattende meldingen in het meldingencentrum en meer toevoegt.