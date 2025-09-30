Opgezwollen batterij in smart ring brengt gebruiker in ernstige problemen

Smart ringen zijn in opmars. Deze handige gadgets kan je vergelijken met een eenvoudigere, kleinere versie van een smartwatch. Door middel van allerlei sensoren verzamelt een smart ring data over je gezondheid, hartslag, slaap, activiteit en meer.

Vorig jaar kwamen de smart rings in een kleine stroomversnelling toen Samsung hun Galaxy Ring lanceerde. Zij waren daarmee de eerste bekende naam die een smart ring toevoegde aan hun aanbod. Hoewel de Galaxy Ring geen gigantisch succes was, verliep de lancering wel vrij vlot... tot gisteren dan. YouTuber ZONEofTECH merkte namelijk dat de batterij in zijn Galaxy Ring begon op te zwellen en dat zorgde voor ernstige problemen.

Opgezwollen batterij

Het gebeurt vaker dat batterijen opzwellen en de oplossing is dan meestal het apparaat volledig uitschakelen. Klein probleempje: een smart ring zit rond je vinger en dat maakt alles meteen lastiger. ZONEofTECH merkte dat de batterij in zijn Galaxy Ring was opgezwollen en kreeg de smart ring daardoor niet meer van zijn vinger. De YouTuber was op dat moment ook op de luchthaven en stond op het punt om te boarden. Het luchthavenpersoneel besloot echter dat hij vanwege de opgezwollen smart ring niet in het vliegtuig mocht.

Closeup. You can see the battery expanding. Not great for something that’s now stuck to my finger pic.twitter.com/A6qGt9O79MSeptember 29, 2025

Uiteindelijk werd hij naar de spoedafdeling van het ziekenhuis gestuurd. Dat is geen overdreven reactie, aangezien een opgezwollen batterij het risico loopt om vlam te vatten en dat kan voor ernstige brandwonden zorgen. In het ziekenhuis werd de Galaxy Ring uiteindelijk in zijn geheel verwijderd. De ring doormidden knippen of zagen is ook niet zo vanzelfsprekend, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de batterij spontaan vlam vat. In de post hieronder kan je zien dat de opgezwollen batterij de behuizing aan de binnenkant van de ring volledig heeft vervormd.

Update:- I was denied boarding due to this (been travelling for ~47h straight so this is really nice 🙃). Need to pay for a hotel for the night now and get back home tomorrow👌- was sent to the hospital, as an emergency - ring got removed You can see the battery all… https://t.co/SRPfYI92Zg pic.twitter.com/ob8uUp5BeWSeptember 29, 2025

De aanleiding van de opzwellende batterij is voorlopig niet duidelijk. De YouTuber gaf alleen aan dat hij merkte dat de batterijduur van zijn Galaxy Ring de voorbije maanden slechter was geworden. De klantendienst heeft gereageerd op de post van ZONEofTECH en zegt dat ze dit soort zaken erg serieus nemen en het graag willen escaleren.

Samsung zelf geeft ten slotte nog het volgende commentaar over het voorval: "De veiligheid van onze klanten heeft onze hoogste prioriteit. Dit is een uiterst zeldzaam geval en we hebben contact met de heer Rotar om het product terug te halen en verder te onderzoeken."