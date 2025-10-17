Is jouw Garmin echt in gevaar door al deze rechtszaken?

Deze maand kregen we te horen dat meerdere bedrijven rechtszaken zijn gestart tegen Garmin. Op papier gaat het bij de Strava-rechtszaak en de Suunto-rechtszaak om inbreuk op patenten, maar achter de schermen lijkt er mogelijk meer aan de hand te zijn en is dit, in ieder geval voor Strava misschien gewoon een manier om Garmin "terug te pakken".

Wat de redenen dan ook precies zijn, gebruikers van sommige van de beste Garmin-horloges zullen zich inmiddels misschien wel een beetje zorgen maken. Wat betekenen deze rechtszaken in de praktijk en dan ook specifiek de eis van Strava om Garmin te laten stoppen met het verkopen van horloges met de technologieën die inbreuk maken op Strava-patenten? En wat betekent dit alles voor bestaande gebruikers die al een Garmin-horloge hebben?

Nou, er komt natuurlijk niemand bij je thuis langs om je Garmin op te halen als er features op staan die inbreuk maken op Strava-patenten, maar er kunnen wel wat vervelende gevolgen ontstaan (al hoeft dat niet per se het geval te zijn).

Strava en Suunto eisen niet alleen schadevergoeding

(Image credit: Craig Hale)

We gaven eerder al aan dat Garmin ervan wordt beschuldigd dat het inbreuk heeft gemaakt op minstens vijf Suunto-patenten en een aantal Strava-patenten rondom 'Segments' en 'Heatmaps'.

De rechtszaken gaan dus voornamelijk over patentinbreuk (en bij Strava ook deels over contractbreuk). Bij dit soort rechtszaken wordt vaak vanuit de ene partij die de andere aanklaagt geëist dat de aangeklaagde partij (hier Garmin dus) stopt met het verkopen van zijn producten die zogenaamd inbreuk maken op bestaande patenten (in dit geval van Strava en Suunto).

Zowel Suunto en Strava eisen in dit geval dus ook niet alleen een schadevergoeding van Garmin, maar ook het (tijdelijk) stoppen van de verkoop van horloges (en andere apparaten) met features die inbreuk maken op de patenten in kwestie. De functies uitschakelen is in principe ook een geldige oplossing.

Of dit uiteindelijk ook echt aan Garmin wordt opgelegd, hangt af van het besluit van de rechtbank. Dat kan overigens ook nog per land verschillen als de bedrijven dit probleem wereldwijd proberen aan te pakken. Als Garmin volledig onschuldig wordt bevonden, zal er natuurlijk niets veranderen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Als Garmin (deels) schuldig wordt bevonden, is het een ander verhaal. In dat geval kan het zijn dat er wordt bepaald dat alleen een schadevergoeding inderdaad niet genoeg is en dat Garmin moet stoppen met de verkoop van zijn horloges die inbreuk maken op de patenten van Strava en Suunto. Dat zou in ieder geval tijdelijk het geval kunnen zijn terwijl het bedrijf toekomstige horloges aanpast om verdere patentinbreuk te voorkomen of een licentie regelt bij Strava en Suunto.

Aangezien het hier voornamelijk om softwarefeatures lijkt te gaan, is zo'n extreme optie misschien niet nodig. Garmin zou mogelijk via software-updates voor zijn horloges bepaalde features kunnen uitschakelen of verwijderen.

Gevolgen voor Garmin-gebruikers

(Image credit: Strava)

We zagen binnen de wereld van smartwatches eerder al een goed voorbeeld van hoe deze situatie zich kan ontwikkelen. Zo werd Apple namelijk aangeklaagd door Masimo vanwege patentinbreuk rondom technologie voor zuurstofsaturatiemetingen op Apple Watches, waaronder de Apple Watch Ultra 2.

In de VS werd toen besloten dat Apple inderdaad inbreuk had gemaakt op Masimo-patenten en mocht het bedrijf tijdelijk geen nieuwe Apple Watches verkopen in de VS. Uiteindelijk besloot Apple om de feature uit te schakelen op Apple Watch-modellen in dit gebied en mocht de verkoop weer voortgezet worden. Bij toekomstige producten heeft Apple dit probleem omzeild door de sensordata voor zuurstofsaturatie op een gekoppelde iPhone te verwerken in plaats van op de Apple Watch zelf.

Dit geeft ons dus een idee van wat dit soort situaties voor invloed kunnen hebben op Garmin-gebruikers. Er kan een situatie ontstaan waarin mensen, ongetwijfeld maar tijdelijk, geen nieuw Garmin-horloge kunnen kopen (eventueel alleen in bepaalde regio's), totdat Garmin de patentinbreuk oplost. Dat zou dus via een software-update geregeld kunnen worden.

(Image credit: Apple)

Garmin zal in het geval van een ongunstige uitspraak waarschijnlijk zo snel mogelijk willen zorgen dat zijn horloges toch gewoon verkocht kunnen blijven worden. Daar hoeven Garmin-fans zich dus waarschijnlijk niet al te veel zorgen over te maken.

De vraag is meer wat er uiteindelijk gebeurt met de features die Garmin mogelijk niet meer (op de huidige manier) mag aanbieden. In de eerste instantie kan het zijn dat je als Garmin-gebruiker ineens een update krijgt die features wegneemt. Hoe lang je ze dan moet missen is niet duidelijk en of je vergelijkbare features op je huidige horloge terugkrijgt, is ook niet zeker, al zal Garmin daar natuurlijk wel naar streven.

Het komt er dus op neer dat je je als Garmin-gebruiker waarschijnlijk niet al te veel zorgen hoeft te maken om deze situatie. Garmin zal mogelijk flink aan het werk moeten om bepaalde zaken op een andere manier te regelen en om mogelijke alternatieven voor bestaande features te bedenken. Gebruikers zullen waarschijnlijk in het ergste geval tijdelijk geen nieuw horloge kunnen kopen en een tijdje bepaalde features moeten missen.

Het is nogmaals dus ook niet vanzelfsprekend dat we hier in Nederland en België überhaupt last van krijgen. De situatie tussen Apple en Masimo was bijvoorbeeld voornamelijk een probleem in de VS. Deze juridische procedures van Strava en Suunto tegen Garmin zijn in de eerste instantie ook gestart in de VS.