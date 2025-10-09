Suunto volgt Strava en start ook een rechtszaak tegen Garmin: dit betekent het voor jouw horloge

We hebben de laatste dagen veel gehoord over de fitness-app Strava, de Finse smartwatchfabrikant Suunto en hun respectievelijke rechtszaken tegen Garmin. Nou zijn er natuurlijk miljoenen mensen die een van de beste Garmin-horloges in huis hebben en zich afvragen wat er aan de hand is en wat dit dus voor Garmin-gebruikers betekent.

We zullen hieronder de situatie wat verder uitleggen en ook ingaan op de mogelijke gevolgen van deze juridische gevechten.

Strava's rechtszaak en wat het voor jou betekent

(Image credit: Lauren Scott)

De oorzaak voor de Strava/Garmin-rechtszaak is terug te leiden tot 2011. Toen vroeg Strava een patent aan voor wat later zijn 'Segments'-technologie zou worden. Segments geeft gebruikers de mogelijkheid om te bepalen hoe goed ze hebben gepresteerd tussen twee bepaalde punten van een route. Er wordt hierbij GPS-technologie gebruikt om data over de afgelegde afstand (en dus de afstand tussen die punten) te verzamelen.

Het patent werd uiteindelijk verstrekt in 2015, maar Garmin was nog net iets sneller. Het bedrijf bracht in 2014 zijn eigen feature uit op de Edge 1000-fietscomputer die erg op Segments lijkt. Sindsdien hebben Garmin en Strava echter ook samengewerkt aan de hand van een 'Master Cooperation Agreement'. Hierbij werden Strava's 'Live Segments' aangeboden op Garmin-apparaten. De twee bedrijven hebben aan de hand van deze overeenkomst voor een decennium nauw samengewerkt.

Nu is Strava dus echter een rechtszaak begonnen. GarminRumors laat weten dat het gaat om drie gevallen van inbreuk op patenten en één geval van contractbreuk.

Sectie 55 van de rechtszaak geeft aan dat Garmin te ver buiten de overeenkomst om ging. Het bedrijf bouwde zijn eigen Segments-systeem onder zijn eigen merknaam en dit werd breed ingezet. Het ging dus niet meer om de ervaring die Strava heeft ontwikkeld en werd ook naar mensen gebracht die geen Strava gebruikten. Ook maakte Garmin via Garmin Connect competitie op basis van segments mogelijk.

Strava heeft nu dus besloten om actie te ondernemen aan de hand van deze situatie, ook al hebben Strava en Garmin dus ook heel lang samengewerkt aan de feature.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

(Image credit: Strava)

De andere twee gevallen van inbreuk op patenten refereren naar 'heatmaps' en de manier waarop routes van andere gebruikers worden aanbevolen en getoond in de apps van Garmin en Strava. In 2016 werd er door Strava een patent aangevraagd voor het "genereren [van] activiteitskaarten [gebaseerd op] voorkeuren van gebruikers". In 2017 kreeg Strava dit patent ook. Volgens de rechtszaak zou Garmin dit patent hebben genegeerd "vanaf 25 juli 2025".

Strava heeft de rechtbank gevraagd om een schadevergoeding en om Garmin op te leggen om permanent te stoppen met het verkopen van horloges met de technologieën die inbreuk maken op zijn patenten.

Dat tweede gedeelte is natuurlijk ook waar veel Garmin-gebruikers zich zorgen over maken. Het zou namelijk kunnen dat Garmin bepaalde horloges niet meer mag verkopen tot de situatie is opgelost of bepaalde features van zijn horloges moet verwijderen. Dat verwijderen van features zagen we eerder ook al gebeuren bij Apple en zijn zuurstofsaturatiesensor. Waarschijnlijk komen we er ergens in de komende dagen achter wat de daadwerkelijke gevolgen zullen zijn.

Een veelzeggende Reddit-post

Dit klinkt tot nu toe allemaal misschien redelijk logisch, maar een ander probleem dat naar voren is gekomen, geeft wat meer duidelijkheid over waarom Strava pas nu actie heeft ondernomen.

Strava's 'chief product officer', Matt Salazar, besloot op vrijdag 3 oktober om op de Strava-subreddit een probleem met Garmins API te bespreken. Garmin wil zijn logo in beeld hebben wanneer data wordt gedeeld met third-party diensten, waaronder met Strava. Nou zou Garmin schijnbaar dreigen om niet meer samen te werken met die diensten als dat logo inderdaad niet wordt weergegeven.

Salazar schreef: "We bieden al attributie voor elke data-partner, maar Garmin wil Straba en elke andere partner gebruiken als een advertentieplatform - ze vertelden ons dat ze meer geven om hun marketing dan jullie gebruikerservaring. Wij vinden dit JULLIE data."

Het lijkt erop dat de timing hiervan niet toevallig is. Garmin heeft Strava een ultimatum gegeven en Strava slaat terug. Het bedrijf probeert steun te krijgen vanuit de Strava-community en introduceert nu dus ineens een rechtszaak over patentinbreuk dat hier verder niet direct mee te maken lijkt te hebben.

Helaas voor Strava lijkt de Reddit-post niet goed te hebben uitgepakt. Reddit-gebruikers gaven snel aan dat dit nogal hypocriet was, omdat Strava ook zijn eigen logo laat weergeven wanneer zijn data gedeeld wordt met apps van derden. Daarnaast heeft ook Strava in relatie tot dit soort third-party apps eerder (een soort van) ultimatums aangeboden.

"Ik geloof voor geen seconde dat jullie dit doen om op te komen voor ons en onze data en onze gebruikerservaring, en niemand anders gelooft het ook," zei één Reddit-gebruiker.

"Als een premium (betaald) Strava-lid wil ik duidelijk zijn dat Strava alleen nuttig voor mij is als het samenwerkt met Garmin. [Op] het moment dat Strava niet meer synchroniseert met Garmin Connect is dat de laatste keer dat ik Strava open." zei een andere gebruiker.

Op het moment van schrijven heeft de post 0 'upvotes' en staan er meer dan 1.300 opmerkingen onder. Dat is pijnlijk...

Hoe zit het dan met Suunto?

(Image credit: Future)

Het lijkt erop dat Suunto dacht: "Nu we toch bezig zijn...", en het deze smartwatchfabrikant heeft dus besloten om ook een rechtszaak tegen Garmin te beginnen. Garmin zou namelijk ook inbreuk hebben gemaakt op minstens vijf patenten die Suunto heeft aangevraagd.

Het gaat onder andere om patenten voor golfhorloges, zoals een horloge dat kan detecteren wanneer een slag heeft plaatsgevonden en vervolgens de positie van de bal met GPS kan detecteren. Ook zou het gaan om een energie-efficiënte manier om de data van de hartslagsensor te gebruiken om de ademhalingsfrequentie van de drager te bepalen. Verder draait het ook om een bepaalde manier waarop een antenne wordt samengesteld die het mogelijk maakt om extra metalen onderdelen toe te voegen zonder signalen te verstoren.

Suunto benoemt vrij veel horloges van Garmin, waaronder de Fenix-, Forerunner-, Venu-, Instinct- en Epix-reeksen. Het bedrijf gaat zelfs achter de extra premium MARQ-reeks aan.

Suunto wil ook een schadevergoeding voor het verlies aan inkomen waar Garmin voor zou hebben gezorgd. In tegenstelling tot Strava, eist Suunto echter niet dat de verkoop van Garmin-horloges gestaakt wordt. Dat is dus goed nieuws voor mensen die geïnteresseerd zijn in een nieuw Garmin-horloge. Als je bijvoorbeeld een mooie deal hebt gevonden voor de Garmin Fenix 8, dan hoef je niet bang te zijn dat je die ineens niet meer kan krijgen door deze rechtszaak met Suunto.

We houden je natuurlijk op de hoogte van verdere belangrijke updates rondom deze rechtszaken.