Krijgt Garmins Gezondheidsstatus eindelijk een upgrade?

Het zijn onder andere dingen zoals de Gezondheidsstatus-feature die de beste Garmin-horloges zo interessant maken. De feature combineert vijf soorten metingen (hartslag, HRV, ademhaling, huidtemperatuur en zuurstofsaturatie) om je een handig inzicht te geven in je overkoepelende gezondheid.

Het probleem is dat je de data momenteel alleen per dag kan zien in Garmin Connect, maar daar komt binnenkort misschien eindelijk verandering in. Volgens Gadgets and Wearables suggereert een teardown van Garmin Connect 5.20 dat Garmin van plan is om de weergave van de Gezondheidsstatus uit te breiden. Dat zou betekenen dat je de data ook voor meerdere dagen of zelfs weken te zien kan krijgen (in één duidelijk overzicht). Dan hoef je niet meer door alle individuele dagen heen te scrollen en data te vergelijken om trends te zien.

In de teardown van Garmin Connect 5.20 kwam Gadgets and Wearables ook referenties naar een nieuwe 'getSummaries'-feature tegen. Bij deze feature zou je bepaalde data aan kunnen geven om een overzicht van jouw data voor die periode te laten weergeven op een tijdlijn. Dat geeft je dus lekker veel inzicht en flexibiliteit.

Er werden daarnaast ook referenties naar een zogenaamde 'healthStatusFormatter' gevonden. Dat lijkt te suggereren dat je data wordt voorbereid om ergens in de Connect-app te worden vertoond. De outlet suggereert dat Garmin hierbij misschien een diagram creëert om de data zo duidelijk mogelijk weer te geven.

Garmin heeft zelf nog niets gezegd over deze mogelijke upgrade, maar recente "bewijzen" suggereren wel dat hij onderweg is. Hopelijk duurt het niet al te lang meer, want het klinkt vooral erg handig om een beter overzicht te krijgen voor langere periodes.