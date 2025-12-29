3 nieuwe features die we willen zien van Garmin in 2026

Garmin heeft een sterk 2025 achter de rug, dankzij de introductie van nieuwe Forerunner-, Instinct-, Venu-, Vivoactive- en Fenix 8 Pro-horloges. Vrijwel het volledige assortiment heeft een flinke opfrisbeurt gekregen.

Met 2026 inmiddels om de hoek zijn we gaan nadenken over onze wensenlijst voor de beste Garmin-horloges van volgend jaar. Niet zozeer specifieke modellen (al lijkt een Fenix 9 haast onvermijdelijk), maar vooral de functies die we graag zouden terugzien.

We hebben onze wensen teruggebracht tot een select aantal punten, die je hieronder kunt lezen. Wat Garmin precies in petto heeft, weet alleen het merk zelf, maar we hopen dat er wat gedurfde keuzes worden gemaakt zodat we volgend jaar niet opnieuw dezelfde discussies voeren.

1. Power Glass AMOLED

(Image credit: Michael Sawh)

De introductie van Power Glass AMOLED zou een einde maken aan de beperking waarbij zonne-opladen alleen beschikbaar is op MIP-modellen. Op dit moment moeten gebruikers kiezen tussen de lange batterijduur van solar en het moderne, levendige AMOLED-scherm. Door deze twee te combineren zouden premium AMOLED-horloges, zoals de Forerunner-serie, profiteren van langere batterijduur, iets wat we voor het laatst zagen bij de Forerunner 955. Daarmee verdwijnt een belangrijke concessie voor veeleisende gebruikers.

Garmin zal terecht wijzen op de technische uitdagingen van zo’n implementatie, zoals het ontwikkelen van een zonne-energielaag die licht kan opvangen zonder de zichtbaarheid van het scherm aan te tasten. Hoe een solarpaneel en een AMOLED-display precies samen zouden moeten werken, gaat onze technische kennis te boven, maar dat weerhoudt ons er niet van om het te willen.

Door zonne-opladen toe te voegen aan AMOLED-modellen zou Garmin zijn vlaggenschepen toekomstbestendig maken. Met Power Glass behoudt het merk zijn sterke batterijprestaties, terwijl het tegelijk de visuele kwaliteit levert die we inmiddels gewend zijn.

2. Meer sensoren

(Image credit: Future)

Een smartwatch met bloeddrukmeting gebruikt optische sensoren (PPG) om je hartslag en bloedstroompatronen te volgen. Door deze data over langere tijd te analyseren, kunnen mogelijke signalen van een hoge bloeddruk worden herkend. Toonaangevende modellen, zoals de nieuwste Apple Watches, maken gebruik van geavanceerde algoritmes en PPG-signalen, terwijl andere horloges, zoals de Huawei Watch D2, zelfs micro-pompcuffs inzetten voor directere metingen.

In plaats van deze technologie in zijn horloges te integreren, heeft Garmin tot nu toe gekozen voor een losse slimme bloeddrukmeter die synchroniseert met Garmin Connect. Daarmee kunnen gebruikers trends volgen en gegevens delen met hun arts. Garmin ziet dit als een aanvullende oplossing, maar wij zouden het interessant vinden als het merk deze functionaliteit rechtstreeks in zijn horloges verwerkt, zoals Apple dat doet.

Metingen van hoge bloeddruk aan boord zouden kunnen worden gezien als een afwijking van Garmins fitness-DNA, maar als het merk zijn concurrentiepositie wil behouden, is actie noodzakelijk.

3. Gebarenbediening

(Image credit: Future)

Op dit vlak lopen Apple en Samsung voor op Garmin. Aangezien veel Garmin-gebruikers hun handen vol hebben tijdens het sporten, zouden wij graag zien dat Garmin meer inzet op handsfree bediening. Apple biedt eenvoudige gebaren zoals Double Tap en Wrist Flick, waarmee veelgebruikte acties met één hand kunnen worden uitgevoerd. Samsung gaat nog een stap verder met universele gebaren zoals knijpen en vuistbewegingen.

De Apple Watch- en Galaxy Watch-series zijn daardoor intuïtiever in gebruik dan bijvoorbeeld de Garmin Venu 4 of Garmin Vivoactive 6. Wil Garmin gebruikers vasthouden die zowel topklasse fitnessfuncties als moderne smart features verwachten, dan zal het dit soort slimme bedieningsopties moeten toevoegen.