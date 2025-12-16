Garmin lekt Vivosmart 6 fitnesstracker met belangrijke upgrade

Nieuws
Door Ondersteuning van gepubliceerd op

Een betere manier om je trainingen bij te houden

Garmin Vivosmart 5
De Garmin Vivosmart 5 verzamelt een grote hoeveelheid trainingsgegevens. (Beeld: Future)

CES 2026 is een van de grootste tech-evenementen op de agenda van volgend jaar, en een Garmin-lek heeft zojuist onthuld wat mogelijk een van de grootste aankondigingen van het bedrijf op de beurs wordt, die op 6 januari van start gaat.

De nieuwssite Garmin Rumors heeft op de Indonesische website van Garmin verwijzingen ontdekt naar de nog niet aangekondigde Vivosmart 6 fitnesstracker. Dit zou de opvolger zijn van de goed ontvangen Vivosmart 5 en kan beschikken over een reeks functies die het model naar een hoger niveau tillen.

Meer leaks

Stapel Garmin Vivosmart 5-fitnesstrackers in mintgroen, zwart en wit

(Image credit: Garmin)

Daarnaast is er voortijdig een placeholderpagina voor de Vivosmart 6 live gegaan op de Zweedse website van Garmin.

Ook is er een onbekend Garmin-apparaat met modelnummer A04986 geregistreerd bij de National Radio Research Agency in Zuid-Korea. Daarbij is de categorie ‘Fitness Product’ gebruikt, die ook bij eerdere Vivosmart-modellen werd gehanteerd, in plaats van ‘Smart Watch’, zoals bij de Fenix- en Forerunner-wearables. Gezien de timing lijkt CES 2026 een logisch moment om het product te onthullen.

Hoewel Garmin zich de afgelopen jaren op nieuw terrein heeft begeven met producten als de Index Sleep Monitor en de Index S2 Smart Scale, blijven fitness trackers een belangrijke pijler naast de populaire smartwatches van het merk – en het ziet ernaar uit dat we tijdens CES 2026 een nieuwe tracker te zien krijgen.

Hoewel exacte prijs- en releasedetails nog niet bekend zijn, lijkt het er sterk op dat Garmin bijna klaar is om zijn nieuwste wearable te onthullen.

TOPICS
Jouri Altorf
Jouri Altorf
Redacteur

Jouri heeft een passie voor esports en is tegelijkertijd onze airfryer-expert van dienst. Hij is ook de trotse eigenaar van een Garmin Instinct Crossover, die hij gebruikt om zijn workouts in de sportschool, bergwandelingen en avonturen in moshpits te tracken.

Met ondersteuning van