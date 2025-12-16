Garmin lekt Vivosmart 6 fitnesstracker met belangrijke upgrade

CES 2026 is een van de grootste tech-evenementen op de agenda van volgend jaar, en een Garmin-lek heeft zojuist onthuld wat mogelijk een van de grootste aankondigingen van het bedrijf op de beurs wordt, die op 6 januari van start gaat.

De nieuwssite Garmin Rumors heeft op de Indonesische website van Garmin verwijzingen ontdekt naar de nog niet aangekondigde Vivosmart 6 fitnesstracker. Dit zou de opvolger zijn van de goed ontvangen Vivosmart 5 en kan beschikken over een reeks functies die het model naar een hoger niveau tillen.

Zo wijst het lek erop dat de Vivosmart-reeks voor het eerst wordt uitgerust met ingebouwde gps-tracking. Dat betekent dat je tijdens een outdoorwork-out niet langer afhankelijk bent van de gps van je smartphone.

In dat kader stuitte Garmin Rumors op een beschrijving op de Garmin Indonesië-site waarin staat: “De Vivosmart 6 is een stijlvol sporthorloge dat geschikt is voor zowel mannen als vrouwen. Het is uitgerust met ingebouwde gps en meer dan 30 sportapps. Dit horloge kan activiteiten tracken zoals wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen en zelfs activiteiten voor rolstoelgebruikers, waardoor het een ideale keuze is als dagelijkse activity tracker.”

Met 30 sportactiviteiten die gevolgd kunnen worden, krijgen gebruikers aanzienlijk meer opties dan de 14 sporten die de Vivosmart 5 ondersteunt.

Meer leaks

(Image credit: Garmin)

Daarnaast is er voortijdig een placeholderpagina voor de Vivosmart 6 live gegaan op de Zweedse website van Garmin.

Ook is er een onbekend Garmin-apparaat met modelnummer A04986 geregistreerd bij de National Radio Research Agency in Zuid-Korea. Daarbij is de categorie ‘Fitness Product’ gebruikt, die ook bij eerdere Vivosmart-modellen werd gehanteerd, in plaats van ‘Smart Watch’, zoals bij de Fenix- en Forerunner-wearables. Gezien de timing lijkt CES 2026 een logisch moment om het product te onthullen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Hoewel Garmin zich de afgelopen jaren op nieuw terrein heeft begeven met producten als de Index Sleep Monitor en de Index S2 Smart Scale, blijven fitness trackers een belangrijke pijler naast de populaire smartwatches van het merk – en het ziet ernaar uit dat we tijdens CES 2026 een nieuwe tracker te zien krijgen.

Hoewel exacte prijs- en releasedetails nog niet bekend zijn, lijkt het er sterk op dat Garmin bijna klaar is om zijn nieuwste wearable te onthullen.