Sony introduceert nieuwe INZONE-producten: H9 II-headset, in-ears en meer

Sony breidt zijn INZONE-gamingassortiment fors uit met een reeks nieuwe producten, ontwikkeld in samenwerking met esports-team Fnatic. De line-up bestaat uit de INZONE H9 II-headset, de in-ear INZONE E9-oordopjes, het eerste INZONE KBD-H75-toetsenbord, de ultralichte INZONE Mouse-A-gamingmuis en twee nieuwe muismatten: INZONE Mat-F en Mat-D. Daarnaast krijgt de bestaande INZONE H3-headset een nieuwe zwarte kleurvariant.

INZONE H9 II en E9: nieuwe esports headsets

(Image credit: Sony)

De INZONE H9 II-headset is ontworpen met feedback van Fnatic en moet premium geluid, actieve noise cancelling en een directional cardioid microfoon met AI-ruisonderdrukking bieden. Dankzij de driverunit van Sony’s WH-1000XM6 levert de headset een breed geluidsspectrum. De H9 II heeft een gewicht van slechts 260 gram en beschikt over een opnieuw ontworpen hoofdband. De batterij gaat tot 30 uur mee en via de meegeleverde dongle is er ondersteuning voor low-latency 2,4 GHz verbinding en LE Audio.

De INZONE E9 in-ear gaming-oordopjes zijn compact, volledig afgesloten en bieden optimale geluidsisolatie. Dankzij verwisselbare foam- en siliconentips zijn ze volgens Sony geschikt voor intensief gamen, zelfs in luidruchtige omgevingen zoals toernooien. Via de INZONE Hub kunnen gamers EQ-instellingen, virtueel 7.1-kanaalsgeluid en 360° ruimtelijke audio aanpassen.

Toetsenbord, muis en muismatten

(Image credit: Sony)

Met het nieuwe INZONE KBD-H75 introduceert Sony zijn eerste gamingtoetsenbord. Het heeft een compacte 75%-layout, een gasket mount-ontwerp voor comfortabel typen en een polling rate tot 8000 Hz. Het is gemaakt met een CNC-aluminium behuizing en beschikt tevens over een programmeerbare draaiknop/

De draadloze INZONE Mouse-A is een lichtgewicht gamingmuis (48,4 gram) met een sensor die tot 30.000 DPI ondersteunt. Ook hier zorgt een polling rate van 8000 Hz voor minimale vertraging, terwijl de batterij tot 90 uur meegaat.

Sony heeft ook nieuwe muismatten geintroduceerd voor 'verschillende speelstijlen': de 6mm INZONE Mat-F (Volgens Sony heeft deze meer grip en precisie, ideaal voor lage gevoeligheid) en de 4mm INZONE Mat-D (Volgens Sony heeft deze een lage weerstand voor snelle bewegingen, ideaal bij een hoge sensitivity). Beide matten zijn ontwikkeld samen met Fnatic en voorzien van rafelbestendige stiksels.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe INZONE-producten zijn vanaf september verkrijgbaar.

De INZONE H9 II-headset krijgt een adviesprijs van 349,99 euro, terwijl de INZONE E9 in-ear gaming-oordopjes beschikbaar zullen zijn voor 149,99 euro.

Sony’s eerste gamingtoetsenbord, de INZONE KBD-H75, verschijnt voor 299,99 euro, en de draadloze INZONE Mouse-A-gamingmuis kost 179,99 euro.

Voor de muismatten vraagt Sony 59,99 euro voor de INZONE Mat-D en 99,99 euro voor de INZONE Mat-F. Daarnaast verschijnt de bestaande bedrade INZONE H3-headset nu ook in een zwarte uitvoering.