‘Probeer het later opnieuw’ – PS5-speler verliest toegang tot Ghost of Yotei

Sony’s plannen om met PlayStation volledig in te zetten op een digitale toekomst liggen sinds de aankondiging zwaar onder vuur. Een recent voorbeeld laat zien hoe riskant dit nieuws kan zijn voor de toegang tot en het bezit van games.

Een Reddit-gebruiker meldde in een inmiddels verwijderd bericht dat hij een halfuur lang geen toegang kreeg tot zijn digitale exemplaar van Ghost of Yotei op de PS5, zelfs nadat hij de licenties had vernieuwd. Bij het openen van de game verscheen de melding: “Kan deze content niet gebruiken. Je licenties worden geverifieerd. Probeer het later opnieuw.”

Het is belangrijk om te benadrukken dat dit soort situaties niet helemaal nieuw zijn. Meldingen om licenties te vernieuwen kunnen na langere tijd verschijnen, vooral wanneer een game met een andere gebruiker wordt gedeeld. Dit voorbeeld met de licentiecontrole van Ghost of Yotei komt echter op een gevoelig moment, nu Sony vasthoudt aan zijn omstreden besluit om vanaf januari 2028 te stoppen met de productie van fysieke gamediscs.

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Zodra de vermoedelijk volledig digitale PS6 verschijnt, kan een consument op ieder moment op deze manier de toegang tot een game verliezen. In tegenstelling tot fysieke gamediscs bepaalt Sony bij digitale PlayStation-games of je er toegang toe krijgt. Binnenkort geldt dat mogelijk voor alle exemplaren van een game, waardoor er van echt gamebezit nauwelijks nog sprake is.

(Image credit: Sucker Punch)

Sinds de aankondiging dat Sony wil stoppen met fysieke discs, heeft het bedrijf geen verdere verklaring gegeven. Het lijkt er dan ook op dat Sony wacht tot de grootste frustraties weg zijn, zodat het ondanks de online kritiek alsnog kan vasthouden aan zijn volledig digitale plannen.

Microsoft draaide zijn plannen voor een Xbox One die altijd online moest zijn in 2013 nog terug na stevige kritiek. Om Sony op andere gedachten te brengen, is mogelijk een langdurige en felle reactie nodig van consumenten, gamestudio’s en winkels die videogames verkopen.

Het is bovendien behoorlijk ironisch dat Sony, dat Microsoft ooit nog belachelijk maakte met een video over hoe eenvoudig het is om fysieke games te delen, nu zelf verantwoordelijk dreigt te worden voor het verdwijnen ervan. Net als bij PlayStation Plus, dat verplicht is om online te kunnen spelen, geldt ook hier dat consumenten zich moeten blijven uitspreken tegen een volledig digitale toekomst. Zodra de PS6 er eenmaal is, is er mogelijk geen weg meer terug.