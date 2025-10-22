Nintendo bereidt zich voor op megaproductie van de Switch 2: 25 miljoen exemplaren gepland voor 2026

Nintendo zou naar verluidt de productie van de Switch 2 opvoeren en is van plan om tegen eind maart 2026 maar liefst 25 miljoen exemplaren te produceren, ter voorbereiding op de grote vraag tijdens de kerstperiode.

Dat meldt Bloomberg (via NintendoLife), dat zich baseert op “mensen die bekend zijn met de zaak”. Volgens het rapport heeft Nintendo opdracht gegeven om de productie op te schalen om maximaal te kunnen profiteren van de verwachte verkoop tijdens de feestdagen.

De Nintendo Switch 2 verkocht in de eerste drie maanden in de VS al 2,4 miljoen exemplaren, waarmee het de PlayStation 4 overtrof, die in hetzelfde tijdsbestek 2,2 miljoen stuks verkocht. Analisten voorspelden eerder dat de handheld tegen het einde van zijn eerste boekjaar 17,6 miljoen keer verkocht zou zijn, en tegen 2029 de grens van 100 miljoen exemplaren zou kunnen bereiken.

Nintendo’s nieuwe plan om de productie te verhogen zou deze verwachtingen overtreffen, en zelfs hoger uitkomen dan het eigen doel van 15 miljoen verkochte exemplaren in de lanceringsperiode, dat het bedrijf eerder dit jaar aan investeerders communiceerde.

Met het aangepaste productieplan lijkt het erop dat de Switch 2 dit boekjaar wel eens 20 miljoen keer verkocht zou kunnen worden, een cijfer dat overeenkomt met eerdere voorspellingen uit mei.

Volgens Bloomberg Intelligence-analist Nathan Naidu “ondersteunt dit onze visie dat het doel van 15 miljoen verkochte eenheden aan de voorzichtige kant is, en dat een opwaartse bijstelling van de verwachtingen waarschijnlijk is.”

“De console verkocht wereldwijd 5,8 miljoen exemplaren in de eerste maand, tegenover 2,7 miljoen bij de oorspronkelijke Switch-lancering,” aldus Naidu. Hij wijst wel op mogelijke risico’s door Amerikaanse importtarieven en voegt eraan toe dat Nintendo “mogelijk het voorbeeld van Microsoft en Sony moet volgen door de prijzen van zijn consoles in de VS te verhogen.”

Het is nog onduidelijk of Nintendo van plan is om de prijzen van zijn hardware te verhogen. Dit is een risico dat de verkoop zou kunnen beïnvloeden, vergelijkbaar met Microsofts recente ROG Xbox Ally X.

Deze handheld, die onlangs tegelijk met de ROG Xbox Ally werd uitgebracht, bevindt zich aan de dure kant met een prijskaartje van 899 euro. Hoewel de voorraad uitverkocht lijkt, wijzen lekken erop dat de beschikbaarheid beperkt is, en Microsoft suggereert dat Asus verantwoordelijk is voor de prijszetting van de console.