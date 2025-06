Waarom ik voor 500 euro eerder een Steam Deck zou kopen dan een Nintendo Switch 2

Na acht jaar wachten heeft Nintendo eindelijk een opvolger voor de Switch gelanceerd. En eerlijk? De Switch 2 maakt op veel vlakken indruk.

Het nieuwe design ligt beter in de hand, het magnetische kliksysteem van de Joy-Cons voelt steviger, en het grotere scherm (7,9 inch) maakt handheld gamen weer een stuk comfortabeler. De console ondersteunt nu ook 4K-output via DLSS, kan maximaal 120Hz halen en biedt een herwerkte interface met snellere toegang tot je games. Als dit je eerste Nintendo-console is, krijg je meteen een ijzersterke line-up aan first-party titels, met onder andere een vernieuwde Zelda, een gloednieuwe Mario Kart en zelfs een exclusieve game van FromSoftware.

Kortom: Nintendo levert opnieuw een ijzersterk product af. En toch, als ik 500 euro zou mogen besteden aan één handheld console? Dan kies ik weer voor de Steam Deck.

Voor elk type gamer een optie

(Image credit: Valve)

Zijn emulators legaal? Emulators die gebruik maken van roms (lees: bestanden die het spel draaien) bevinden zich in een legale grijze zone. Toch zijn emulators niet per se illegaal. In tegendeel zelfs: er zijn vele legitieme redenen om ze te gebruiken, waaronder het spelen van een game die je al hebt, terwijl jouw console bijvoorbeeld kapot is. Het hangt allemaal af van de content die jij zelf als gebruiker binnenhaalt. Heeft de licentiehouder toestemming gegeven om zijn of haar bestanden te gebruiken als .rom? Dan is er niets aan de hand. Download je echter bestanden die onbetaald en/of ongevraagd op het internet zijn beland? Dan ben je natuurlijk illegaal bezig. Zorg er dus steeds voor dat je goed op de hoogte bent van wat je downloadt.

Wat veel mensen vergeten: je hoeft geen 679 euro uit te geven aan de topversie van de Steam Deck. Zoals de officiële productpagina laat zien, heb je voor 419 euro al een Steam Deck met 256GB opslag en een 7” LCD-scherm. Als early adopter kan ik bevestigen: dat scherm doet het nog altijd uitstekend. Natuurlijk is de OLED-variant mooier, maar het LCD-paneel is helder, scherp en meer dan voldoende voor de meeste games. In tegenstelling tot de Switch 2 is een OLED-scherm bij Valve géén premium upgrade die pas jaren later komt.

Ik snap Nintendo’s keuze. Er zal ongetwijfeld een Switch 2 OLED verschijnen binnen enkele jaren, maar het voelt jammer dat die visuele sprong niet meteen beschikbaar is. Zeker omdat Nintendo met de OLED-versie van de originele Switch al had bewezen dat het verschil erg groot is. Puur qua kleurenweergave zie het scherm van de Nintendo Switch OLED er ook beter uit dan dat van de Nintendo Switch 2.

Voor mij is de grootste troef van de Steam Deck echter dat je geen concessies hoeft te doen qua platform. Het is in essentie een draagbare pc: je krijgt toegang tot Steam, maar ook tot Game Pass, Epic Games, GOG en klassieke emulators. Daarnaast kun je apps als Spotify, Discord of YouTube zonder moeite gebruiken, want het blijft een volwaardige Linux-machine (of Windows, als je dat liever zou hebben). Er zijn dagen geweest dat ik de Steam Deck heb gedockt en gewoon mijn reguliere werk kon doen en veel moeilijker was het niet.

De Switch 2 werkt daarentegen nog altijd binnen Nintendo’s gesloten ecosysteem. Dat is overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en veilig. Het is ideaal voor gezinnen of minder technische gebruikers, maar het beperkt je ook. Je betaalt wat Nintendo vraagt, je koopt via de eShop en third-party titels blijven sterk gecureerd.

First Party is unmatched

The Duskbloods – Nintendo Direct | Nintendo Switch 2 - YouTube Watch On

Laat er geen misverstand over bestaan: niemand doet first-party zoals Nintendo. De nieuwe Mario Kart World is razend populair, Tears of the Kingdom kreeg een geüpdatete versie en The Duskbloods van FromSoftware lijkt een van de spannendste titels van 2026 te worden. De Switch 2 speelt die games ook op aanzienlijk betere hardware dan zijn voorganger: stabiele framerates, HDR-ondersteuning, kortere laadtijden en soepeler performance maken echt een verschil, ook bij oudere games als Pokémon Violet of Zelda: Breath of the Wild.

De ondersteuning voor oude controllers, zoals de Pro Controller of Joy-Cons van de originele Switch, is een mooi pluspunt. Je hoeft je accessoires niet meteen opnieuw aan te schaffen. Ook het nieuwe magnetische bevestigingssysteem voelt als een duidelijke stap vooruit ten opzichte van het oude schuifsysteem.

De Switch 2 is technisch véél beter dan de originele Switch, maar nog altijd geen krachtpatser. Games draaien nu in 1080p in handheld, en via het dock kan er zelfs 4K/60fps worden gehaald, zij het met beperkingen. 120Hz is haalbaar, maar niet tegelijk met 4K. Als je in 4K wil gamen, moet je genoegen nemen met maximaal 60fps. Bovendien ben je voor een spel makkelijk tot 80 euro kwijt en dat is niet bepaald weinig.

De Steam Deck OLED heeft op zijn beurt een krachtigere APU (Zen 2/RDNA 2), 16GB RAM en ondersteuning voor uitgebreide opslag via NVMe SSD’s tot 1TB. Wie de 512GB OLED-versie neemt, zit voor 569 euro al goed, hoewel je onder de 500 euro ook al een Steam Deck hebt.

(Image credit: Valve)

Vrijheid vs eenvoud

(Image credit: Blue Pixl Media)

Voor veel mensen is het fijn dat je bij Nintendo niets hoeft in te stellen. Alles werkt gewoon. En dat is waar: de Switch 2 is plug-and-play, zoals we gewend zijn. Maar dat is ook meteen een beperking.



Op de Steam Deck kun je werkelijk alles naar je hand zetten: resolutie, framerate, ventilatorcurves, compatibiliteitslagen, zelfs het gedrag van knoppen. Voor mij is dat belangrijk. Ik wil mijn games optimaliseren, mods installeren of alternatieve launchers gebruiken. Nintendo laat dat niet toe, en dat is een bewuste keuze. Bovendien is de Steam Deck in principe ook plug-and-play: als je al geen Steam-account hebt, heb je binnen een mum van tijd een game gekocht en geïnstalleerd. Zo moeilijk is het nou ook weer niet.

De Nintendo Switch 2 is zonder twijfel een sterke console. De hardware is verbeterd, de line-up is indrukwekkend en voor wie gewoon wil gamen zonder zich te verdiepen in instellingen, is het een fantastische keuze.

Maar wie, zoals ik, meer controle wil, games buiten het ecosysteem wil spelen, oude klassiekers wil emulaten of gewoon meer waar voor z’n geld wil? Dan blijft de Steam Deck simpelweg de betere keuze. Je krijgt meer vrijheid, meer flexibiliteit én meer opties en dat, vaak, voor minder geld.