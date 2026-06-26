"Meer vraag dan aanbod": PS5 en XBOX kunnen uitverkocht raken rond GTA 6-lancering

Winkels zouden tijdens de feestdagen wel eens zonder voorraad PS5-, Xbox Series X/S-consoles kunnen zitten vanwege GTA 6. Dat meldt The Game Business, dat bericht dat een grote gamewinkel heeft gewaarschuwd dat er later dit jaar een piek in de vraag naar de consoles wordt verwacht vanwege GTA 6. Er zal echter een tekort ontstaan ​​door aanhoudende problemen met de beschikbaarheid van hardwarecomponenten.

"Ik sprak deze week met een grote winkel die me vertelde dat ze te horen hebben gekregen dat er aan het einde van het jaar, rond de lancering van GTA 6, tekorten aan consoles zullen zijn", aldus Christopher Dring, hoofdredacteur van The Game Business.

Een senior inkoper van games, die anoniem wilde blijven, vertelde The Game Business: "Vanwege de aanhoudende problemen met de beschikbaarheid van hardwarecomponenten zullen we niet de gewenste exemplaren krijgen vóór de release van GTA. De vraag zal waarschijnlijk het aanbod overtreffen tijdens de eindejaarsperiode."

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Dring wees erop dat Hiroki Totoki, CEO van Sony, in mei tegen investeerders had gezegd dat het benodigde volume aan PS5-voorraad voor 2026 is veiliggesteld. Bij XBOX was de situatie toen anders, want zij hadden blijkbaar in mei al voorraadproblemen. Ook in de komende maanden verandert die situatie wellicht niet en er zullen zelfs regio's zijn waar de voorraad volledig op is.

Microsoft heeft gisteren nog aangekondigd dat de prijs van de Xbox Series X/S zal stijgen met 100 dollar (512GB opslag) en 150 dollar (1TB opslag), en dat de 2TB-variant verdwijnt. Wat dit betekent voor de europrijzen weten we niet, maar het persbericht spreekt duidelijk over een wereldwijde prijsstijging. De consoles zullen daarom hoe dan ook vanaf 1 augustus duurder worden.

GTA 6 verschijnt ten slotte officieel op 19 november en kan vanaf nu besteld worden. De basisversie kost 79,99 euro en de Ultimate Edition kost 99,99 euro. Pre-loads (en de levering van de fysieke games) beginnen op 12 november.