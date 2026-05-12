"Koop nu een PS5 om klaar te zijn voor GTA 6": Sony moedigt PS4-gebruikers aan om een PS5 te kopen

PlayStation 4-gebruikers die Grand Theft Auto 6 op hun verlanglijst hebben staan, ontvangen nu berichten waarin ze worden aangespoord om te upgraden naar een PlayStation 5. Dit suggereert dat de marketingcampagne voor de game is begonnen.

Zoals opgemerkt door het account 'GTA 6 Countdown' (via Eurogamer), ontvangen PS4-gamers nu e-mails waarin ze worden aangeraden om over te stappen naar een PS5 ter voorbereiding op de lancering van de game later dit jaar. De reden is eenvoudig: GTA 6 werkt niet op de PS4, maar wel op de PS5.

"Omdat je Grand Theft Auto 6 op je verlanglijst hebt gezet... staat Grand Theft Auto 6 op je verlanglijst. Koop vandaag nog een PlayStation 5 om klaar te zijn voor de lancering van Grand Theft Auto 6 op 19 november 2026," luidt een bericht van Sony.

Sommige gebruikers ontvangen de berichten in verschillende formaten. In één bericht wordt de gebruiker bijvoorbeeld omschreven als een "top Grand Theft Auto 5-speler!" voordat die wordt aangespoord een PS5 te kopen, terwijl anderen de berichten in het meldingencentrum van hun console zien.

PS4 Players are now receiving messages and emails from PlayStation asking them to upgrade to PS5 to get ready for GTA 6.Too many signs indicating the November 19 release date is locked in.

Spelers zijn ervan overtuigd dat dit betekent dat de marketing voor de langverwachte game van eindelijk is begonnen. Dit nieuws volgt op opmerkingen van Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick vorige maand. We weten ook dat de game op schema ligt voor de lancering op 19 november.

Het zou er ook op kunnen wijzen dat de marketingcampagne van de game de komende weken prominenter wordt. Verwacht daarom misschien nieuwe teasers, trailers en officiële gameplay. Het lijkt er ook op dat GTA 6 een 17+-rating heeft gekregen van de ESRB, de Amerikaanse keuringsinstantie.

Volgens screenshots van hetzelfde account bevat de game alles wat je van een GTA-game mag verwachten, inclusief bloed en geweld, intense geweldsscènes, grove humor, naaktheid, grof taalgebruik, expliciete seksuele inhoud en drugs- en alcoholgebruik.

GTA 6 verschijnt bij de lancering voor PS5, Xbox Series X en Series S. Take-Two CEO Strauss Zelnick heeft bevestigd dat de game bij de lancering niet op pc beschikbaar zal zijn. Hij legt uit: "Rockstar begint altijd met consoles, omdat je bij een dergelijke release wordt beoordeeld op basis van hoe goed je de belangrijkste doelgroep bedient."