HP onthult nieuwe OMEN- en HyperX-line-up: krachtigere pc’s, betere headsets, microfoons en AI-optimalisatie

Tijdens zijn eerste Level Reforge-evenement heeft HP een reeks nieuwe producten aangekondigd binnen de OMEN- en HyperX-lijn. Van krachtige gamingdesktops tot draadloze headsets met extreem uithoudingsvermogen en microfoons met studiokwaliteit: de focus ligt op prestaties, personalisatie en slimme software.

Gaming-pc’s: OMEN MAX 45L en 35L Stealth Edition

Het vlaggenschip van de nieuwe line-up is de OMEN MAX 45L. Deze desktop beschikt over een AMD Ryzen 9 9950X3D-processor, NVIDIA GeForce RTX 5090-graphics en HP’s eigen CRYO CHAMBER-koeling. Die moet de CPU-temperatuur tot 7,5°C bij volle belasting verlagen en zorgt zo voor stabielere prestaties. Het nieuwe chassis biedt betere airflow en een modulaire 1200W PSU met instelbare ventilatorcurves en realtime monitoring via OMEN Gaming Hub.

De OMEN 35L biedt vergelijkbare hardware in een compacter formaat. De nieuwe Stealth Edition kiest voor een volledig zwart, RGB-vrij ontwerp en is de officiële pc van League of Legends Esports en de VALORANT Champions Tour.

Beide desktops ondersteunen OMEN AI, HP’s AI-gestuurde optimalisatietool die prestaties, thermiek en energieverbruik realtime afstemt op populaire titels zoals Valorant, League of Legends, Apex Legends en Fortnite.

Nieuwe HyperX-headsets

De HyperX Cloud Alpha 2 Wireless gaat tot 250 uur mee op één lading en kan tegelijk verbinding maken met pc en telefoon. De 53 mm drivers zorgen voor helder geluid en de oorkussens van memory foam bieden comfort tijdens lange sessies. Het nieuwe RGB Base Station dient als oplader en houder voor de headset. Daarnaast zijn er de HyperX Cloud Flight 2 voor pc, PlayStation en mobiel, en de CloudX Flight 2 voor Xbox, beide met lange batterijduur, RGB-verlichting en afneembare oorschelpen.

De HyperX FlipCast heeft zowel USB- als XLR-aansluiting en geeft duidelijk stemgeluid met minder achtergrondruis. Handige extra’s zijn een LED-meter, een tik om te dempen en een draaiknop voor snelle aanpassingen. De kleinere HyperX SoloCast 2 is plug-and-play, heeft een ingebouwde shockmount en popfilter, en is bedoeld voor gebruikers die zonder veel instellingen beter willen klinken.

Prijs en beschikbaarheid

De OMEN MAX 45L Gaming Desktop verschijnt in december 2025 via HP.com, waarbij de prijs later wordt bekendgemaakt. De OMEN 35L Gaming Desktop en de OMEN 35L Stealth Edition zijn vanaf oktober 2025 beschikbaar, beide met een adviesprijs van 1.499,99 euro.

De HyperX Cloud Alpha 2 Wireless komt in augustus 2025 op de markt voor 299,99 euro, terwijl de HyperX Cloud Flight 2 Wireless in oktober verschijnt voor 129,99 euro. Xbox-gamers kunnen in december 2025 aan de slag met de HyperX CloudX Flight 2 Wireless voor 139,99 euro.

De HyperX FlipCast-microfoon verschijnt in augustus voor 229,99 euro en de compacte HyperX SoloCast 2 volgt in dezelfde maand voor 59,99 euro.