Grand Theft Auto 6 is weer uitgesteld, maar komt nog wel in 2026 uit

We zijn inmiddels toch al wel een tijdje aan het wachten op de volgende Grand Theft Auto-game, maar Rockstar Games heeft aangekondigd dat we helaas nog wat langer moeten wachten. De releasedatum voor GTA 6 is uitgesteld tot 19 november 2026.

De nieuwe datum is ongeveer zes maanden later dan de releasedatum die hiervoor werd genoemd (26 mei 2026). Rockstar Games liet na deze aankondiging via een statement weten dat het ze spijt dat mensen nu nog langer moeten wachten, maar "deze extra maanden zullen ons de mogelijkheid geven om de game af te maken met het niveau van afwerking dat jullie inmiddels verwachten en verdienen".

Grand Theft Auto-games zijn meestal gigantische games en GTA 6 lijkt ook weer groter te worden dan GTA 5. Het is dus ook wel logisch dat Rockstar Games ervoor wil zorgen dat de game zo gepolijst mogelijk is.

GTA 6 keert terug naar een moderne versie van Vice City, ook wel Leonida genoemd, en volgt twee hoofdpersonen, Lucia Caminos en Jason Duval. Heel veel mensen kijken uit naar deze game en dat heeft Rockstar Games natuurlijk ook door, zoals ook te lezen is in de conclusie van het statement:

"We willen jullie nogmaals bedanken voor jullie geduld en steun. Hoewel het wachten nog iets langer duurt, kijken we naar het moment uit dat spelers de uitgestrekte staat van Leonida kunnen ervaren en kunnen terugkeren naar een hedendaagse Vice City." Door deze vertraging zit de release wel weer dichter bij de feestdagen aan het einde van het jaar.

Rockstar Games heeft de nieuwe releasedatum ook op X bevestigd en tijdens een meeting met investeerders gaf Take Two's CEO, Strass Zelnick, na de aankondiging van de vertraging via een statement aan: "We blijven erg enthousiast en vol vertrouwen dat ze een ongeëvenaarde blockbuster entertainmentervaring zullen leveren".

Veel mensen verwachtten een update over GTA 6 tijdens deze meeting. In eerdere meeting met investeerders kregen we namelijk ook nieuwe details en zelfs een trailer. Dit is helaas natuurlijk niet waar fans op hadden gehoopt. Rockstar Games lijkt wel wat meer vertrouwen te hebben in deze releasedatum en de opmerkingen van Zelnick suggereren wel dat GTA 6 bij zijn release erg gepolijst moet zijn qua gameplay en verhaal.

Misschien krijgen we in de aanloop naar deze nieuwe releasedatum wel nog wat meer trailers, andere beelden en meer details over het verhaal. GTA 6 wordt als het goed is nog steeds uitgebracht op de Xbox Series X, Xbox Series S en PS5. Aangezien de game oorspronkelijk werd aangekondigd in 2025 en toen vertraagd werd tot 2026 (en nu weer tot later in 2026), zal Rockstar Games misschien inmiddels toch ook wel aan het nadenken zijn over een release op toekomstige consoles. Die komen ook steeds dichterbij.