Logitech onthult de Logitech G522 Lightspeed gaming-headset

Logitech G, de specifieke tak van Logitech die zich focust op gaming-accessoires, heeft zojuist de Logitech G522 Lightspeed aangekondigd. Dit is een nieuwe draadloze gaming-headset die moet gaan concurreren in de middenklasse en meerdere fijne verbeteringen introduceert ten opzichte van de populaire Logitech G733 Lightspeed.

Logitech nodigde ons uit voor een briefing om alvast kennis te maken met de headset en ons het een en ander te kunnen vertellen over de nieuwe G522 en zijn plaats binnen de line-up van het bedrijf.

De G522 Lightspeed beschikt over een vernieuwd design voor de oorschelpen. Dit nieuwe design heeft een bredere vorm en een extra laag traagschuim voor een comfortabelere pasvorm voor zoveel mogelijk mensen, waaronder mensen die brillen of oorbellen dragen. De headset gebruikt een lichtgewicht, verstelbare stoffen hoofdband. Die hoofdband heeft nu een geribbeld design zodat warmte beter wordt afgevoerd.

Aan de buitenkant van beide oorschelpen vind je vier aanpasbare RGB-verlichtingszones. Via de Logitech G Hub-software kan je deze verlichting helemaal naar wens aanpassen op je computer, maar daarnaast werkt de nieuwe headset ook met de Logitech G-app op smartphones.

Vanbinnen maakt de G522 gebruik van Logitech G's 40mm Pro-G-drivers voor een 24-bit/48kHz-geluid. Deze drivers moeten dus voor een enorm helder en gedetailleerd geluid zorgen.

De headset wordt ook geleverd met een verwijderbare, omnidirectionele microfoon met een indrukwekkende 16-bit/48kHz-bandbreedte. Deze microfoon lijkt erg vergelijkbaar te zijn met degene die je op de veel duurdere Astro A50 X terugvindt en die zorgde in ieder geval voor een zeer helder geluid.

De microfoon op de Logitech G522 Lightspeed heeft echter ook een ingebouwd ledlampje dat rood brandt als de microfoon gedempt is. Dat kan je dan zelf dus ook vanuit je ooghoek zien.

Zoals de naam ook al aangeeft, kan je de G522 Lightspeed via Logitechs draadloze Lightspeed-dongle verbinden met je pc of een PlayStation 5. De G522 kan echter ook via Bluetooth verbonden worden met apparaten, waaronder ook met de Nintendo Switch en met smartphones. Als laatste kan je hem ook nog bedraad gebruiken via de USB-C-oplaadpoort.

Logitech claimt een batterijduur van 30 uur met de standaard verlichting aan, maar tot 90 uur met de verlichting uit, dus dat is erg indrukwekkend. We hebben ook een testmodel meegekregen na de briefing, dus je hoort binnenkort meer over onze ervaringen met deze nieuwe gaming-headset van Logitech.

De Logitech G522 Lightspeed is vandaag aangekondigd en zal vanaf 16 juni in de winkel liggen. Hij is beschikbaar in het wit en in het zwart en heeft een adviesprijs van 169,99 euro. De G522 sluit hiermee aan bij de middenklasse G5-line-up. De headset past dus ook mooi bij de G502-muizen en G515-toetsenborden.