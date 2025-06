Belkin onthult unieke carry case met powerbank voor Nintendo Switch 2

Belkin maakt vandaag zijn intrede op de markt voor gaming accessoires met de lancering van een nieuwe reeks producten voor de Nintendo Switch 2. De accessoires zijn ontworpen om zo lang mogelijk mee te gaan, terwijl ze toch betaalbaar blijven. Het gaat momenteel om drie producten: twee opberghoezen en een glazen screenprotector. De drie accessoires zijn vanaf vandaag beschikbaar.

Carry case met ingebouwde powerbank

Het meest opvallende accessoire is een carry case met een ingebouwde powerbank. Onderin de case is namelijk een uitsparing waarin de meegeleverde powerbank van 10.000mAh precies past. De powerbank ondersteunt 30W-snelladen, is ontworpen om specifiek de Switch 2 op te laden en oververhitting te voorkomen. Er zijn twee USB-C-poorten aanwezig, dus je kan nog een extra apparaat tegelijkertijd opladen. Volgens Belkin moet de powerbank de Switch 2 anderhalve keer kunnen opladen.

(Image credit: Belkin)

In de case zijn daarnaast uitsparingen voor de ingebouwde standaard van de Switch 2, vakjes voor cartridges en nog een laagje mesh waarachter je kabels kan opbergen. Er is ook een verborgen vakje waarin je een AirTag of andere tracker kan stoppen. Deze carry case kost 59,99 euro is beschikbaar in drie kleuren: antraciet, zand en groen. Bij de carry case worden nog inzetstukken geleverd zodat de originele Nintendo Switch en Nintendo Switch OLED er ook in passen.

Verder is er ook een traditionele versie van deze carry case zonder powerbank. Die is daardoor veel kleiner en compacter. Voor deze case betaal je slechts 19,99 euro en hij is beschikbaar in dezelfde drie kleuren.

Een screenprotector voor het leven

Het laatste accessoire is een screenprotector van TemperedGlass die ook reflecties vermindert. In tegenstelling tot andere merken levert Belkin hier slechts één screenprotector. Met behulp van de reinigingskit en het bevestigingsframe zou je vanaf de eerste keer een perfecte installatie moeten kunnen uitvoeren. Ondanks de antireflectielaag blijven de beeldkwaliteit en kijkhoeken van het display van de Switch 2 precies hetzelfde. De screenprotector kost ten slotte 19,99 euro.